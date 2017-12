Surf Pro WSL – Mihimana Braye : Unique Tahitien qualifié pour les « Prime Events »

Tu seras le mieux placé des Tahitiens en 2018 pour accéder au WCT ?





« Cela ne me fait pas grand chose à part une énorme motivation pour me qualifier l'année prochaine. J'y suis presque…Mes efforts vont payer, je reste comme je suis car je sais d'où je viens et je suis vraiment reconnaissant de ce qui m’arrive. »





Training, nutrition, tu en es où ?



« Je m'entraîne toujours autant avec Kader Touati, je suis les conseils de Cédric Wane pour les questions liées à la nutrition, je dors bien et je me sens super bien. Cette année, c'est au niveau du mental que cela n'a pas marché, le reste je pense que ça va. »





Qualifié de justesse pour les Prime ?



« Oui, je dirais que c'est un signe…Tout mon travail n'est pas anéanti car sortir du top 100, enfin de la qualification pour les Prime Events, pour moi cela aurait été comme tout recommencer à zéro. Du coup, je prends ça comme un avertissement, pour rebondir plus haut encore. 2018 va être incroyable. »





Un dernier mot, un remerciement ?