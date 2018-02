Surf Pro – Diététique : Kelly Slater et JJ Florence sont devenus végan

Kelly Slater est réputé pour avoir une bonne hygiène de vie, il s’intéresse depuis longtemps à la diététique pour optimiser ses performances. Kelly Slater aurait déclaré « ne pas boire de lait depuis 20 ans mais en intégrant encore un peu de poulet dans ses régimes ». Dans ses vœux du nouvel an, il déclarait adopter le régime végan pendant 15 jours pour soutenir la cause animale.



Il a publié finalement sur instagram il y a quelques jours qu’il « était végan depuis presque un mois et qu’il se sentait bien. » Le véganisme lui « procurerait une meilleure digestion et l’amènerait à consommer une large variété d’aliments bons pour la santé. »



Il n’est apparemment pas le seul surfeur pro végan puisque John John Florence, le double champion du monde WSL 2016-2017, avait déclaré en 2017 avoir adopté un régime végan pour sa préparation déclarant « qu’un régime végétal est bien supérieur à celui comportant des produits d’origine animale (…) mais les gens continueront à le nier pour justifier leurs habitudes alimentaires. » SB