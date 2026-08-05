

Surf - Objectif Top 10 pour Tahiti aux Mondiaux juniors

Tahiti, le 3 septembre 2026 - La délégation tahitienne de surf a pris ses marques depuis plusieurs jours au Salvador avant le début des Championnats du monde juniors (4 au 13 septembre). Nos douze représentants du Fenua tenteront de tirer leur épingle du jeu face à une concurrence de plus en plus féroce.



Les vagues s’enchaînent et la pression monte crescendo au fil des derniers entraînements pour les jeunes Polynésiens au Salvador. Depuis plusieurs jours, la délégation du Fenua prend ses marques sur les deux spots des Championnats du monde juniors de surf à La Bocana et El Sunzal.



“Toute l’équipe est installée juste devant les podiums. C’est très pratique car nous sommes à une minute à pied des vagues. Les enfants étaient fatigués du très long voyage (plus de 24 heures) mais nous sommes arrivés en avance par rapport aux autres délégations et on a pu prendre des repères essentiels”, explique Steven Pierson, entraîneur de la Fédération tahitienne de surf aux côtés de Tereva David et Hitimahana Leboucher.



Faire mieux qu’au Pérou Rien n’est laissé au hasard cette année par les encadrants, d’autant plus que la concurrence sera rude une fois encore en Amérique Central. Près de 400 surfeurs issus de 60 nations se dressent sur la route de nos douze ‘aito au sein des quatre catégories : juniors et cadets masculins ainsi que féminins. Malgré tout, le clan tahitien garde de grandes ambitions et veut rentrer “dans le Top 10” après sa 13e place lors de la dernière édition au Pérou.



“Cela sera difficile. Mais nous avons un gros potentiel chez les cadettes (Raipoe Chapelier, Takihei Ellacott et Miliani Simon). On peut obtenir des podiums en individuel”, assure le tacticien qui peut compter sur ses meilleurs juniors cette année contrairement aux précédents Mondiaux. Le groupe cadet masculin est très jeune, mais n’est pas moins talentueux avec : Liam Sham-Koua (13 ans), Kavei Pierson (11 ans) et Tauirai Henriou (13 ans).



Une équipe “soudée” Ces Mondiaux sont “un véritable tremplin” pour tous ces jeunes espoirs de la discipline, rappelle Steven Pierson. Par le passé, d'innombrables champions ont décroché le Graal chez les jeunes à l’image d’Andy Irons (1998), Gabriel Medina (2010) ou encore Caroline Marks (2016).



Côté polynésien, tous espèrent suivre les traces du pionnier Vetea David, sacré en 1986 en l’emportant en finale face à la future légende Kelly Slater. Tamaroa McComb s’était également paré d’or en 2008.



Certains connaissent déjà le Salvador et ses températures dépassant régulièrement les 30 degrés. C’est le cas de Maunakea Hioe : “J’ai déjà mes repères ici. J'essaie de guider l’équipe et de leur donner des conseils”. Un sentiment d’entraide partagé par sa coéquipière Mikilani Pinson qui trouve l’équipe “très soudée”.



Le collectif aura l’occasion de profiter de la cérémonie d’ouverture, ce vendredi, avant le début des hostilités ce week-end.



La liste des 12 surfeurs polynésiens Cadets

Liam Sham-Koua

Kavei Pierson

Tauirai Henriou



Cadettes

Raipoe Chapelier

Takihei Ellacott

Miliani Simon



Juniors garçons

Maunakea Hioe

Peio Charriaud

Samuel Ozabal



Juniors filles

Mikilani Pinson

Kaela Maimone Zebrowski

Rirava Clarck





Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 3 Septembre 2026 à 16:38 | Lu 170 fois



