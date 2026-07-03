

Surf : Mihimana Braye tombe face au finaliste à Ballito

Tahiti, le 17 juillet 2026 - Nos trois surfeurs tahitiens ont participé à la première manche de la saison des Challenger Series sur les vagues sud-africaines. Mihimana Braye s’est hissé jusqu’en huitièmes de finale tandis que Aelan Vaast et Kiara Goold se sont inclinées dès le premier tour de la Ballito Pro. Dès la semaine prochaine, tous les participants sont attendus en Californie pour le Lexus US Open.

Début contrasté pour les représentants du Fenua en quête d’une qualification pour le prestigieux World Championship Tour (WCT). Engagées sur la première étape des Challenger Series (CS) à Ballito (Afrique du Sud), nos vahine, Aelan Vaast et Kiara Goold, ont malheureusement pris la porte de la compétition à l’issue de leur première série.



Mihimana Braye, seul représentant masculin du Fenua sur ce circuit cette saison, a pu montrer qu’il sera un des prétendants sérieux à une place dans l’élite mondiale l’année prochaine. Âgé de 30 ans, notre ‘aito, qui "tente probablement pour la dernière fois de se qualifier au WCT", comme l’a confié le directeur technique de la Fédération tahitienne de surf, Kevin Bourez, a été très solide tout au long de la semaine.



Un duel de prestige contre Cole Houshmand Le Polynésien est sorti sans trembler de son premier groupe grâce à un score de 12,64 points. Néanmoins, il s’en est fallu de peu pour que son aventure se termine au tour suivant. Auteur d’une petite série avec un total de 8,84 unités, Mihimana Braye a tout de même devancé d’un cheveu l’Australien Oscar Berry (8,36) et le Japonais Riaru Ito (8,37). Suffisant pour se hisser en huitièmes de finale où il a retrouvé un certain Cole Houshmand.



L’Américain, membre du WCT et déjà titré à Ballito en 2023, n’a laissé aucune chance à notre ‘aito en signant une vague à 8,83 points, portant son total à plus de 15 unités. Mihimana Braye a tout tenté pour recoller dans les dernières minutes de la manche, mais a échoué avec un score de 11,36 points. Cole Houshmand a ensuite confirmé sa grande forme et défiera en finale le Brésilien Weslley Dantas.



Grâce à ses performances, le Tahitien a empoché plus de 3 000 points et se positionne virtuellement dans le Top 10 des CS. Un classement synonyme, à l’heure actuelle, de qualification à la WSL en 2027.



Nos vahine éliminées d’entrée La jeune Kiara Goold, qui fête, ce samedi 18 juillet, son 16e anniversaire, n’a pas eu de chance au moment du tirage au sort. Opposée à l’Australienne Sierra Kerr, qui a signé la meilleure performance de la semaine avec un score de 16,83 points, ainsi qu’à la future demi-finaliste Ariane Ochoa, notre ‘aito est passée tout proche de la qualification au prochain tour. Cependant, ses deux meilleures vagues, jugées respectivement à 5,03 et 4,93 points (9,96 en cumulé) n’ont pas été suffisantes pour surpasser le total de la surfeuse basque qui s’est élevé à 10,40 unités.



De son côté, Aelan Vaast (21 ans), qui participe à sa première saison complète sur le circuit CS, a été plus en difficulté. Les tentatives de la surfeuse de Vairao n’ont pas obtenu plus de 4 points. Son score de 6,90 lui a permis de devancer la Brésilienne Taina Hinckel (6,76), mais la Japonaise Minami Nonaka et la Péruvienne Arena Rodriguez ont signé toutes les deux un total au-dessus les 10 unités. “Ce n’était pas l’après-midi que j’espérais, mais c’est comme ça parfois. Une autre opportunité se présente bientôt. Je vais continuer à travailler”, a partagé sur ses réseaux sociaux Aelan Vaast.



Ces deux éliminations au premier tour sont loin d’être alarmantes. Cependant, nos vahine devront réagir vite si elles souhaitent finir dans le Top 10 du classement pour glaner leur ticket vers le WCT. Car il ne reste déjà plus que quatre manches au programme des Challenger Series, cette saison, avec un prochain rendez-vous dès le week-end prochain en Californie à l’occasion du Lexus US Open (25 juillet au 2 août).



Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 17 Juillet 2026 à 13:44 | Lu 181 fois



