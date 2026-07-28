

Surf - Max Wasna fait le point avant la Tahiti Pro à Teahupo'o

Tahiti, le 3 août 2026 - Le président de la Fédération tahitienne de surf Max Wasna évoque la prochaine édition de la Tahiti Pro qui se déroulera du 8 au 18 août à Teahupo’o. Il aborde notamment les chances des cinq Polynésiens qui représenteront le Fenua ainsi que le retour de l'Américain Kelly Slater.









La pression commence à monter avant le début de la compétition…

“Oui, c'est pour ça qu'on s'est dit qu’on allait faire un bal et un déjeuner avec les membres de la Fédération. Cela permet de rassembler et de fédérer un peu la grande famille du surf avant la guerre (rires). On passe un bon moment ensemble avec de la musique pour donner un peu de mana à nos cinq athlètes.”



Comment voyez-vous cette semaine qui se profile pour chacun d’entre eux ?

“Le but, c'est qu'ils gagnent ! Kauli Vaast et Eimeo Czermak en ont tout à fait le potentiel. Au niveau des filles, Vahine Fierro adore Teahupo’o où elle a déjà gagné (2024), Tia Zebrowski et Kelia Gallina connaissent aussi très bien cette vague évidemment, donc voilà, on compte sur eux pour gagner la compétition tout simplement dans les deux catégories.”



“Le but c’est qu’après ça, un élan soit créé” La Tahiti Pro est également l’occasion pour nos surfeurs de se lancer parfaitement avant d’aborder le sprint final de la saison…

”Effectivement, le but c’est qu’après ça, un élan soit créé. Je pense aussi à nos jeunes de la sélection qui partiront au Salvador pour les Championnats du monde juniors (4 au 13 septembre). Il faudra qu’on reste dans cette bonne dynamique.”



Quelles sont les conditions prévues à Teahupo’o ?

“Je dirais qu'il y a de taille quand même tout au long… Il y a juste le vent qui persiste, mais il se peut qu'il tourne un peu d’ici samedi pour le premier jour de la compétition.”



Cette 29e édition est marquée par le retour de Kelly Slater. À 54 ans, peut-il toujours nous surprendre ?

“Kelly adore cette vague ! La WSL a eu tout à fait raison de mettre encore le “King” à l'épreuve. Et Kelly, il est toujours en forme. C'est un super athlète avec une hygiène de vie incroyable donc je pense qu'il peut encore créer la surprise.”



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 3 Août 2026 à 16:00 | Lu 174 fois



