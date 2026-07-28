

Surf - Les Tahitiens sélectionnés aux Mondiaux sont connus

Tahiti, le 31 juillet 2026 - La Fédération tahitienne de surf a dévoile la liste des 12 Polynésiens qui participeront aux championnats du monde junior. La compétition se déroulera du 4 au 13 septembres sur les vagues du Salvador.



A l'issue d'une semaine de sélection au centre de surf Popoti, la Fédération Tahitienne de surf a déterminé qui seront les 12 jeunes qui feront partie de l'équipe juniors qui représentera le fenua aux championnats du monde juniors. Les jeunes ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats en stage mais aussi en compétitions fédérales cette saison. Ils prendront bientôt le départ pour les 2026 ISA World Junior Surfing Championship, qui auront lieu au Salvador du 4 au 13 septembre.

Les 12 sélectionnés CADETS Liam Sham-Koua Kavei Pierson Tauirai Henriou (remplaçant) Rafael Maimone Zebrowski CADETTES Raipoe Chapelier Takihei Ellacott Miliani Simon JUNIORS GARÇONS Maunakea Hioe Peio Charriaud Samuel Ozabal (remplaçant) Anuaiterai Gatien JUNIORS FILLES Mikilani Pinson Kaela Maimone Zebrowski Rirava Clarck

Valentin Fleury avec communiqué

Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 31 Juillet 2026 à 12:03 | Lu 228 fois



