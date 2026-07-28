Surf - Les Tahitiens sélectionnés aux Mondiaux sont connus

Tahiti, le 31 juillet 2026 - La Fédération tahitienne de surf a dévoile la liste des 12 Polynésiens qui participeront aux championnats du monde junior. La compétition se déroulera du 4 au 13 septembres sur les vagues du Salvador.
A l'issue d'une semaine de sélection au centre de surf Popoti, la Fédération Tahitienne de surf a déterminé qui seront les 12 jeunes qui feront partie de l'équipe juniors qui représentera le fenua aux championnats du monde juniors. Les jeunes ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats en stage mais aussi en compétitions fédérales cette saison. Ils prendront bientôt le départ pour les 2026 ISA World Junior Surfing Championship, qui auront lieu au Salvador du 4 au 13 septembre.
A l'issue d'une semaine de sélection au centre de surf Popoti, la Fédération Tahitienne de surf a déterminé qui seront les 12 jeunes qui feront partie de l'équipe juniors qui représentera le fenua aux championnats du monde juniors. Les jeunes ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats en stage mais aussi en compétitions fédérales cette saison. Ils prendront bientôt le départ pour les 2026 ISA World Junior Surfing Championship, qui auront lieu au Salvador du 4 au 13 septembre.
Les 12 sélectionnés
CADETS
Liam Sham-Koua
Kavei Pierson
Tauirai Henriou
(remplaçant) Rafael Maimone Zebrowski
CADETTES
Raipoe Chapelier
Takihei Ellacott
Miliani Simon
JUNIORS GARÇONS
Maunakea Hioe
Peio Charriaud
Samuel Ozabal
(remplaçant) Anuaiterai Gatien
JUNIORS FILLES
Mikilani Pinson
Kaela Maimone Zebrowski
Rirava Clarck
Valentin Fleury avec communiqué