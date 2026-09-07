

Surf - La lutte pour le Championship Tour continue



Tahiti, le 5 octobre 2026 - L’avant-dernière manche de la saison des Challenger series débute ce lundi soir au Portugal. Un rendez-vous qui pourrait déjà être rédhibitoire pour certains surfeurs du Fenua dans leur lutte pour obtenir ou conserver leur place au sein du Championship Tour l’an prochain.



Pas le temps de souffler. Quelques jours à peine après que l'étape du Brésil se soit achevée, les surfeurs engagés sur les Challenger Series remontent sur leur planche, dès ce lundi soir, à l’occasion du premier tour de la quatrième manche de la saison disputée sur le spot de Ribeira d’Ilhas au Portugal (6 au 12 octobre).



La compétition réunit un plateau de plus de 80 hommes et 48 femmes qui visent la qualification au sein de l'élite mondiale l’an prochain. Seuls les 10 meilleurs chez les tāne et les six meilleures hine, à l’issue du championnat, décrocheront leur billet pour le Championship Tour.



Nos représentants du Fenua doivent à tout prix performer dès cette semaine afin de garder une chance de se qualifier. C’est le cas de Mihimana Braye. Le Tahitien occupe actuellement la 32e position et compte un retard de près de 5 000 longueurs sur ses concurrents directs. Exempté de premier tour, notre ‘aito sera opposé à l’Américain Jake Marshall ainsi qu’à l’Australien Jordan Lawler lors de son entrée en lice.



Le Portugal sourit à Aelan Vaast Après sa grosse performance la semaine dernière, Kiara Goold, qui a atteint les quarts de finale au Brésil en s’imposant notamment face à la numéro 1 du CS, l’Australienne Sierra Kerr, est la première Polynésienne au classement.



Elle occupe désormais la 27e place avec 7 145 points. Le top 6 provisoire, qualificatif au CT, se situe aux alentours des 13 000 unités. Il faudra donc renouveler cette dernière performance pour rester dans la course. Kiara Goold affrontera l’Américaine Bailey Turner, la Sud-Africaine Louise Lepront et la Canadienne Sanoa Dempfle-Olin.



Juste derrière elle, Aelan Vaast est à peu près dans la même position (30e, 6 760 points). La surfeuse de Vairao reste sur une petite déception au Brésil, mais le Portugal lui a déjà souri. Il y a quelques semaines, la petite sœur de Kauli a décroché la 3e place au Xacobeo Norte Surf Fest, un QS 6000 disputé à Leça da Palmeira. Elle compte bien remettre ça.



Aelan Vaast figure dans la première série à s’élancer de la compétition aux côtés de la redoutable Australienne Charli Hately, vainqueure de la précédente manche des CS, l’Espagnole Janire Gonzalez Etxabarri et la locale Carina Duarte.





Du lourd face à Tya Zebrowski et Vahine Fierro Deux autres représentantes du DFenua entament un enchaînement de deux étapes. Habituellement en lice sur le CT, Vahine Fierro et Tya Zebroswki ont décidé de jouer sur les deux tableaux afin de conserver leur place dans l’élite mondiale. La reine de Teahupo’o est 37e avec 5 220 points au compteur tandis que la lauréate des derniers Challenger Series, qui n’a disputé qu’une seule manche sur ce circuit, est 52e (1 900 unités).



Grâce à leur statut, elles sont exemptées de premier tour. Cependant, le tirage a placé Tya Zebrowski dans la même série que la leader du championnat, Sierra Kerr. Vahine Fierro sera, quant à elle, opposée à la Portugaise Francisca Veselko qui est à la …2e place du classement et évolue en plus à domicile. Il faudra donc directement entrer dans le grand bain afin de ne pas se faire surprendre d’emblée.



La dernière étape des Challengers Series est prévue en 2027 (1er au 7 mars) en Australie tandis que la prochaine manche du Championship Tour se déroulera à Peniche au Portugal (16 au 25 octobre).





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 5 Octobre 2026 à 18:37 | Lu 243 fois



