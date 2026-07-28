

Surf - La WSL dévoile le tableau et les premiers duels de la Tahiti Pro

Tahiti, le 3 août 2026 - La septième manche du Championship Tour débute ce week-end (8 au 18 août) sur le spot de Teahupo’o. La WSL a publié le tableau de la compétition où cinq Polynésiens seront au départ. Nos ‘aito n’ont pas été vernis et devront, dès leur premier duel, faire face à des surfeurs qui ont déjà brillé à Tahiti.



Du lourd attend nos surfeurs polynésiens. Le tableau de la nouvelle édition de la Tahiti Pro, qui se déroulera du 8 au 18 août, a été dévoilé par la WSL. À commencer par les wild cards. Du côté des hommes, huit surfeurs vont se disputer les quatre places encore manquantes pour compléter le tableau principal. On retrouve parmi eux le vainqueur des Trials Eimeo Czermak qui s'était imposé en finale face à Matahi Drollet. Le Polynésien est “allé chercher cette victoire qu’il attendait depuis longtemps et est prêt pour le CT”, affirme le président de la Fédération tahitienne de surf (FTS), Max Wasna.



À 23 ans, le natif de Raiatea compte bien montrer tout son talent aux yeux du monde sur les vagues de Teahupo’o. Un parcours du combattant se dresse devant lui. Son premier adversaire est l’expérimenté Hawaiien Seth Moniz (28 ans) qui participe déjà pour la sixième fois à la Tahiti Pro où il avait notamment atteint les demi-finales en 2019 (défaite face au vainqueur Owen Wright). Cependant, il est en difficulté sur le Tour cette saison où il n’a jamais franchi le deuxième tour.



En cas de succès, Eimeo Czermak retrouvera au deuxième tour un autre client de choix en la personne de Yago Dora. Le Brésilien occupe actuellement le 3e rang au classement du CT et vient de remporter la dernière épreuve chez lui à Rio. Si notre ‘aito parvient à créer la sensation, il pourrait croiser le Français Marco Mignot en huitièmes puis s’offrir un duel contre un certain… Kauli Vaast en quarts de finale.



“Miss Teahupo’o” arrive sans pression Un an après son baptême du feu, la jeune Kelia Gallina (13 ans) retrouve une nouvelle fois le CT à Teahupo’o grâce à sa victoire aux Trials contre Kohai Fierro. Éliminée logiquement l'année dernière par Gabriela Bryan, qui est actuellement en tête du CT, “Miss Teahupo’o” continue de progresser : “Kelia a confirmé sa victoire de l’an dernier. Elle a gagné en maturité et a pris des vagues de rang mondial”, confie le dirigeant de la FTS.



Néanmoins, la marche risque d’être trop haute, car la Tahitienne tombe d’entrée sur une montagne nommée Tyler Wright. L’Australienne a, entre autres, grimpé jusqu’en quarts de finale des JO 2024 (défaite face à Caroline Marks) et avait atteint une année les demi-finales à Teahupo’o sur le CT. Mais Kelia Gallina, qui a surfé “toute sa vie sur cette vague”, aborde la compétition sans pression. Si elle arrive à créer la sensation, elle défiera la championne olympique en titre Caroline Marks au deuxième tour et potentiellement… Gabriela Bryan au troisième tour. Un apprentissage à la dure et sans cadeau.





Kauli Vaast retrouve son bourreau de l’an dernier Le champion olympique Kauli Vaast veut inscrire à nouveau son nom au palmarès de Teahupo’o, cette fois-ci sur le Championship Tour. Comme un clin d'œil, il affronte Crosby Colapinto dès son premier duel. Le surfeur américain avait stoppé son rêve l’an dernier en quarts de finale. Cependant, Kauli Vaast a déjà pu prendre sa revanche à l’occasion de la dernière manche du CT à Rio où il s’est imposé contre le Californien. C’est donc la “belle” qui se profile ce week-end.



Si l’issue est favorable au surfeur de Vairao, il défiera certainement au tour suivant Samuel Pupo, le petit frère de Miguel vainqueur ici même en 2022, qui devra toutefois se défaire du Mexicain Alan Cleland. Le Brésilien, classé aux portes du Top 5, figure pour l’instant devant le Tahitien (14e) au classement du CT.



Néanmoins, Kauli Vaast monte en puissance depuis quelques étapes et sort de trois quarts de finale lors des quatre dernières compétitions. Le représentant du Fenua vise donc haut et compte bien continuer sa série à Tahiti, voire peut-être décrocher à nouveau les étoiles.



Tya Zebrowski veut confirmer son envolée Après avoir déjà battu un record de précocité en intégrant l'élite du surf mondial cette saison à seulement 15 ans, Tya Zebrowski a créé une nouvelle vague d’émulation à la suite de son parcours jusqu’en finale à Rio (défaite face à Sawyer Lindblad). Grâce à cette épopée, la Polynésienne comptabilise désormais 13 800 points et occupe le 15e rang mondial. Elle devance par exemple Vahine Fierro (19e) ou encore Erin Brooks (18e). La Canadienne, qui avait atteint les quarts de finale l’an passé à Teahupo’o, est justement sa prochaine adversaire.



La vainqueure de cette confrontation sera opposée à Carissa Moore au deuxième tour. La Hawaiienne est en ce moment à la 2e place du CT grâce à deux récents succès en Nouvelle-Zélande et au Salvador. Point à retenir, l’unique défaite de Carissa Moore lors des trois dernières compétitions était face à… Tya Zebrowski qui l’avait éliminée au Brésil en quarts de finale. Si elle récidive, elle pourrait s’offrir un quart de finale face à la tenante du titre Molly Picklum.



Plus le temps de cogiter pour Vahine Fierro Le temps presse pour Vahine Fierro. Vainqueure de la Tahiti Pro il y a deux ans, la surfeuse de Huahine doit signer un grand coup à Teahupo’o pour définitivement entrer dans le grand bain et lancer sa saison. Car elle est actuellement en ballotage défavorable pour rester dans l’élite de la WSL l’année prochaine. La Polynésienne se situe juste au-dessus du Top 20 et n’a pas réussi à passer le moindre deuxième tour sur les six premières étapes.



Engagée sur les Challenger Series la semaine dernière aux États-Unis, Vahine Fierro a tenté de se relancer pour gagner de la confiance sur sa planche. Chose à moitié faite avec son élimination en huitièmes de finale face à Bettylou Sakura Johnson.



Cependant, les compteurs sont remis à zéro à Teahupo’o où notre ‘aito a toujours été au rendez-vous. Elle affronte au premier tour l’Australienne Isabella Nichols, classée au 14e rang, mais en perte de vitesse depuis sa demi-finale lors de la première manche du championnat. L’Américaine Sawyer Lindblad, qui vient donc de glaner sa première victoire sur le CT à 20 ans, sera l’adversaire de Vahine Fierro si elle remporte son premier tour.



Un potentiel remake de la finale 2014 ? Le “King” Kelly Slater, déjà sacré cinq fois à Teahupo’o, fera son retour grâce à son… sponsor “Outerknown” qui lui a attribué une wild card. À 54 ans, l’Américain a encore faim et fera son entrée en lice contre le Hawaiien Eli Hanneman.



En cas de victoire, il affrontera le Brésilien tête de série numéro 4 Gabriel Medina pour un remake de la finale d'anthologie entre les deux surfeurs en 2014. Le gagnant pourrait ensuite rencontrer le tenant du titre, Jack Robinson, qui défiera avant cela son compatriote australien Callum Robson au deuxième tour.



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 3 Août 2026 à 22:20 | Lu 78 fois



