

Surf - Carton plein pour Tahiti lors des repêchages

Tahiti, le 7 septembre 2026 - Grâce aux différentes séries de repêchage, les douze surfeurs polynésiens sont presque tous qualifiés au deuxième tour des championnats du monde juniors de surf au Salvador. Tauirai Henriou et Rirava Clark, qui n’étaient toujours pas entrés en lice, ont également réussi leur entame dans la compétition.







Ils étaient douze au départ et après trois jours de compétition ils sont encore au complet. Les jeunes représentants du fenua se sont quasiment tous qualifiés pour le deuxième tour des Mondiaux ISA de surf au Salvador.



Parmi eux, Tauirai Henriou et Rivara Clark ont fait leur grand début. Malgré sa blessure au niveau du talon après une collision avec un autre surfeur à l’entraînement, le premier a parfaitement lancé la journée en obtenant la deuxième place de son groupe avec une note de 6.96. Les deux autres cadets engagés, Kavei Pierson et Liam Sham-Koua, se sont brillamment imposés en obtenant respectivement 10 et 12.6 unités lors de la phase de repêchage.



Mikilani Pinson et Kaela Maimone Zebrowski doivent s’en inspirer Cela passe aussi pour Maunakea Hioe. Surpris lors de son premier tour, le capitaine de la délégation tahitienne a remporté de justesse sa série. Un peu plus tôt, son coéquipier Samuel Ozabal a lui aussi décroché la première place de son groupe.



Enfin, Rirava Clark, dernière junior à devoir encore s’élancer, a glané la deuxième place de son groupe pour se qualifier au prochain tour en totalisant un score de 9 points. Mikilani Pinson et Kaela Maimone Zebrowski tenteront, elles aussi, de poursuivre l’aventure lors du tour de repêchage ce mardi. Hasard du tirage au sort, Takihei Ellacott et Miliani Simon se retrouvent dans la même série au deuxième tour.





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 7 Septembre 2026 à 18:20 | Lu 357 fois



