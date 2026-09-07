Surf - Aelan Vaast sort d’entrée face à Kiara Goold

Tahiti, le 27 septembre 2026 - Le premier tour masculin et féminin de l’épreuve brésilienne des Challengers Series s’est déroulé samedi sur le spot de La Praia de Maresias à São Sebastião. Aelan Vaast et Kiara Goold se sont affrontées dès la première série de la compétition tandis que Vahine Fierro et Tya Zebrowski n’ont pas encore fait leur entrée en lice tout comme Mihimana Braye.





Le hasard du tirage n’a pas verni les surfeuses polynésiennes pour le début de la troisième étape des Challengers Series au Brésil. Aelan Vaast et Kiara Goold se sont retrouvées l’une contre l’autre dans la première série de la compétition.





Les deux Polynésiennes ont également dû se frotter à la numéro 1 du classement, l'Australienne Sierra Kerr. Une opposition fatale pour Aelan Vaast qui a été éliminée de justesse avec un total de 9.20 points. En revanche, Kiara Goold s’est qualifiée en prenant la deuxième place de sa série en comptant 10.16.





Elle rejoint donc en 32es de finale deux autres surfeuses du fenua puisque Vahine Fierro ainsi que Tya Zebrowski, qui luttent pour garder leur place au sein du Championship Tour, ont décidé de jouer sur les deux tableaux afin de rester au sein de l’élite mondiale.

