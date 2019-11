Sur les traces de la rhumerie et du cimetière chinois de Atimaono

" Un certain William Stewart et son beau-frère Auguste Soares créent la Polynesian Plantation Company en 1863 qui deviendra Tahiti Cotton and Coffee Plantation Company. En manque de main-d'œuvre, ils font venir 1010 Chinois, en trois vagues dans les années 1860, entre 1865 et 1866 pour travailler dans la plantation de Atimaono, appelée aussi Terre Eugénie en hommage à l'impératrice Eugénie de Montijo. On les appelait les coolies, ils fuyaient les seigneurs de la guerre en Chine. Ces Chinois ont commencé à récolter le coton, puis avec la fin de la guerre de Sécession (1861 et 1865, ndlr) aux Etats-Unis, les Américains se sont remis à cultiver le coton et le secteur fait faillite quelques années plus tard en Polynésie" , explique Philippe Siu, passionné de généalogie.



Ces premiers Chinois, qui travaillaient dans la plantation de coton, sont pour beaucoup, enterrés quelques centaines de mètres plus loin, un peu en hauteur. Les tombes de ce premier cimetière chinois, faites de pierres, se devinent encore facilement. Malheureusement aucune stèle ne peut permettre de connaître l'identité de ces personnes décédées.