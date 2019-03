Superyachts : Tahiti et de Monaco s’accordent pour doper la grande plaisance

PAPEETE, 7 mars 2019 - Le Cluster Superyacht de Tahiti Tourisme s’engage dans une convention de partenariat avec son homologue monégasque, le Cluster Yachting Monaco. Cette collaboration entre les deux entités donne à la destination Tahiti et ses îles de nouvelles opportunités de promotion sur le segment touristique à forte valeur ajoutée de la grande plaisance.Pour la Polynésie française les objectifs de ce partenariat sont de favoriser la mise en place d'une dynamique internationale, de promouvoir Tahiti et ses îles auprès des acteurs du yachting de luxe, et d'inciter de nouveaux navires de plaisance de plus de 24 mètres, à faire escale au fenua, voire à s'y positionner pour des périodes plus longues.Les deux clusters vont désormais pouvoir organiser des séminaires de travail afin d'échanger leurs expériences, et surtout joindre leurs forces lors des manifestations internationales. Leur partenariat sera une réalité dès le mois prochain, avec une action conjointe au Singapore Yacht Show du 11 au 15 avril 2019.Le Cluster Superyacht de Tahiti Tourisme et le Cluster Yachting Monaco ont signé en début de semaine un partenariat prometteur. Composés de professionnels de la grande plaisance, les deux groupements ont concrétisé, dans le prestigieux cadre du Yacht Club de Monaco, cet accord qui leur permettra de développer des liens et de mener des opérations communes.Vaihere Lissant, la présidente du Cluster Superyacht de Tahiti Tourisme et Bernard d'Alessandri, président du Cluster Yachting Monaco, ont officialisé cette alliance mardi 5 mars.Grâce à cette convention de partenariat, l'expérience et le savoir-faire monégasques auprès d'une clientèle internationale exigeante vont enrichir la réflexion et l'action de Tahiti Tourisme et des professionnels qui composent son Cluster Superyacht, à l'approche de la 36e America's Cup. La prestigieuse course se tiendra à Auckland, Nouvelle-Zélande, en 2021. De nombreux superyachts sont attendus dans le Pacifique Sud pour l'événement.Le Cluster Superyacht de Tahiti Tourisme a été constitué en août 2018 afin d’œuvrer au développement du segment touristique de la grande plaisance. Tahiti Tourisme projette de développer la fréquentation des superyachts avec l’objectif de 100 navires de grande plaisance dans les eaux polynésiennes par an à partir de 2021, contre 60 en moyenne aujourd’hui.La niche du tourisme de grande plaisance représente aujourd'hui 300 à 400 visiteurs par an. Pourtant son impact économique est estimé à plus d’1 milliard de francs, soit environ 3 millions Fcfp en retombées économiques par visiteur. En comparaison, un touriste international dépense un budget moyen de 270 000 Fcfp en Polynésie française.