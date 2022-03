Suisse: quatre Français meurent après s'être jetés d'un balcon

Genève, Suisse | AFP | jeudi 24/03/2022 - Quatre Français d'une même famille sont décédés jeudi après s'être apparemment jetés du 7ème étages de leur appartement à Montreux en Suisse, dans des circonstances encore mystérieuses, a indiqué la police.



Une cinquième personne - de la même famille - est hospitalisée.



Les raisons de ce drame familial qui s'est produit tôt ce matin à Montreux - ville située sur les rives du lac Léman - restent encore inconnues. Mais selon les premiers éléments, il s'est produit alors même que des gendarmes se rendaient précisément dans cet appartement pour un problème de scolarisation d'un des enfants.



"Les gendarmes n'ont pas pu entrer dans l'appartement. Et c'est visiblement dans ce moment-là que la décision a été prise par cette famille de se lancer en bas du balcon depuis le 7ème étage", a indiqué le porte-parole de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel, à la radio suisse publique RTS.



Selon les premières investigations, deux gendarmes se sont rendus dans l'appartement de cette famille française "pour exécuter un mandat d'amener délivré par la préfecture en lien avec la scolarisation à domicile d'un enfant", a indiqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué.



Le mandat concernait le père, un Français de 40 ans domicilié dans cet appartement.



Les gendarmes ont frappé à la porte et entendu une voix leur demandant qui était là. Après s'être annoncés, les gendarmes n'ont alors plus entendu de bruit dans l'appartement.



Ne pouvant entrer en contact avec les éventuels occupants, ils ont quitté les lieux, mais dans l'intervalle, un témoin a appelé la police pour signaler que des personnes étaient tombées depuis le balcon d'un appartement.



Un témoin



Ce témoin "était présent au moment où les membres de la famille sont tombés", a précisé M. Sauterel.



Des équipes de soutien sont intervenues pour prendre en charge le témoin, ainsi que les personnes qui pourraient être impactées par ce drame, y compris les divers intervenants officiels.



En l'état actuel de l'enquête et sous réserve d'une identification formelle qui est encore en cours, il apparaît que les cinq personnes qui sont tombées du balcon sont les membres d'une même famille de ressortissants français: le père donc, son épouse de 41 ans, la soeur jumelle de celle-ci et la fille du couple, âgée de 8 ans, sont les quatre personnes décédées.



Le fils, âgé de 15 ans, est hospitalisé dans un état grave.



Une enquête a été ouverte par le procureur de service, qui a confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté, afin de déterminer les circonstances exactes et les raisons de ce drame.



La présence d'une autre personne dans l'appartement au moment des faits a pu être exclue en l'état de l'enquête.



"Les faits se sont déroulés en huis clos. Les personnes étaient dans l'appartement dans lesquels les faits se sont passés et puis sont tombés du balcon. Est-ce qu'il s'agit d'une chute ou d'autres circonstances, ça c'est l'enquête qui devra le déterminer pour autant que l'on puisse le faire", a souligné le porte-parole de la police cantonale vaudoise à la radio.



"Il y a toute une enquête de voisinage qui va être faite, d'environnement pour essayer de comprendre comment vivait cette famille, dans quelles circonstances", a-t-il dit.