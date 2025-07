Suicide de l'ex-épouse de Bertrand Cantat: réouverture d'une enquête pour violences volontaires

Bordeaux, France | AFP | jeudi 24/07/2025 - Le parquet de Bordeaux a annoncé jeudi la réouverture d'une enquête "sur d'éventuels faits de violences volontaires" commis par le chanteur Bertrand Cantat avant la mort de son ex-épouse Krisztina Rady, retrouvée pendue chez elle le 10 janvier 2010.



Cette réouverture est notamment motivée par le visionnage du documentaire de Netflix sur le chanteur de Noir Désir condamné en 2003 pour le meurtre de Marie Trintignant, précise dans un communiqué le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, confirmant une information de la radio RTL.



Ce film en trois épisodes, diffusé à partir du 27 mars 2025, contient "plusieurs affirmations et témoignages ne figurant pas" dans les quatre procédures déjà ouvertes sur les circonstances de la mort de Mme Rady, toutes classées sans suite, ajoute le magistrat.



Outre le dossier en recherches des causes de la mort ouvert à la suite de son décès au domicile conjugal à Bordeaux, "trois autres procédures subséquentes" avaient été ouvertes en 2013, 2014 puis 2018, rappelle-t-il.



Les deux dernières en date avaient été ouvertes à la suite de plaintes de la présidente de l'association Femme et libre, Yael Mellul, ancienne avocate du dernier compagnon de Krisztina Rady.



Jointe par l'AFP, elle s'est dit "très soulagée" du "changement radical de position du parquet de Bordeaux" sur ce qu'elle qualifie "d'affaire de suicide forcé".



Selon elle, le témoignage anonyme d'un infirmier dans le documentaire Netflix est un "élément nouveau" qui "corrobore le fait que Krisztina Rady était victime de violence conjugale". Elle a ajouté avoir elle aussi "de nouveaux témoignages à transmettre au parquet de Bordeaux", sans en préciser la nature.



- Polémiques et annulations -



L'avocat de Bertrand Cantat, Me Antonin Lévy, joint par l'AFP, a déclaré ne pas être au courant de la réouverture d'une enquête sur ce dossier.



Née le 23 août 1968, Krisztina Rady, interprète de formation, femme de lettres, de théâtre et traductrice, avait rencontré Bertrand Cantat en 1993, lors d'un festival à Budapest.



Marié en 1997, le couple a eu deux enfants et n'a jamais divorcé même s'il s'est séparé peu après la naissance de leur fille, le chanteur ayant fait la connaissance de l'actrice Marie Trintignant.



Condamné à huit ans de prison en Lituanie pour des coups mortels en 2003 à Vilnius sur Marie Trintignant, le chanteur avait été rapidement mis hors de cause dans le suicide de Mme Rady.



Icône rock française, le chanteur bordelais libéré en 2007 a progressivement repris son activité publique à partir de 2010, avec un album et une tournée avec le groupe Detroit, suivis de la sortie, en décembre 2017, de son premier album solo "Amor Fati".



La promotion de cet album suscite une polémique, tout comme la tournée qui s'en suit, émaillée de concerts annulés et de manifestations d'associations féministes.



Le 11 juin 2018, le chanteur, accueilli aux cris "d'assassin" à Grenoble en mars, a supprimé ses dernières dates prévues.



En 2020, il a encore annulé un spectacle coécrit avec le romancier Caryl Férey et fin 2021, des militantes féministes ont tenté de bloquer l'accès au théâtre de la Colline, où se tenait la première de la pièce "Mère", créée et mise en scène par Wajdi Mouawad sur une musique de Bertrand Cantat.



Le chanteur a publié en décembre dernier un deuxième album avec Detroit.