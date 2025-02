Suède: quatre personnes blessées par balles dans un centre d'enseignement, le tireur touché

Örebro, Suède | AFP | mardi 04/02/2025 - Un homme a ouvert le feu mardi dans un centre d'enseignement pour adultes de la ville à Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm, blessant quatre personnes, a annoncé la police qui a exhorté la population à rester à l'écart de la zone.



Le tireur présumé a également été blessé, a précisé le Roberto Eid Forest, chef de la police d'Örebro, lors d'une conférence de presse, plusieurs médias affirmant qu'il a retourné son arme contre lui.



Dans un premier, les autorités avaient annoncé cinq blessés avant de préciser que l'assaillant faisait partie du décompte. Elles n'ont donné aucun élément sur son profil ou ses motivations.



L'alerte a été donnée vers 12H30 locales (11H30 GMT) et l'opération policière était toujours en cours quatre heures plus tard autour du centre d'enseignement visé, le Campus Risbergska, réservé aux adultes préparant l'équivalent du bac.



"Nous ne pouvons pas exclure d'autres suspects, et c'est un point sur lequel nous continuons à travailler dans cette phase intensive", a dit le responsable de la police.



Le périmètre est bouclé et des dizaines de voiture de police sont sur place, selon des journalistes de l'AFP. Quelques parents et autres badauds attendent à l'extérieur de la zone. Un père en sort avec ses deux enfants.



"Je suis beaucoup trop stressé pour répondre à des questions", déclare-t-il.



Un responsable des services de santé d'Örebro, Jonas Claesson, a indiqué que cinq personnes avaient été admises à l'hôpital universitaire de la ville après la fusillade.



Deux des blessés "ont été opérés et sont dans un état stable, leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un autre "n'a pas été opéré et est dans un état grave". Il n'a fourni aucune information sur les autres.



L'un des enseignants a raconté qu'il était dans l'établissement quand il a entendu les tirs.



"J'ai entendu des coups de feu, je me suis donc barricadé et j'attends des nouvelles. Nous avons déclenché une alarme dans l'application de sécurité et je communique avec mes collègues", a témoigné Petter Kraftling auprès du site internet du syndicat des enseignants suédois 'Vi lärare'.



-"Douloureux pour la Suède"-



Les élèves du centre d'enseignement et des écoles voisines ont été confinés pendant plusieurs heures avant d'être progressivement évacués, a indiqué la police.



"C'est avec tristesse que j'ai appris le terrible acte de violence survenu à Örebro. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles", a réagi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson dans un message sur X.



"C'est un jour très douloureux pour toute la Suède. Mes pensées vont également à tous ceux dont la journée scolaire normale a été remplacée par l'horreur. Être enfermé dans une salle de classe, craignant pour sa vie, est un cauchemar que personne ne devrait avoir à vivre", a-t-il ajouté.



Une enquête est en cours pour "tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes".



Les écoles sont relativement épargnées par les violences en Suède, qui a en revanche connu ces dernières années dans des quartiers des fusillades et des explosions d'engins artisanaux, qui tuent des dizaines de personnes chaque année.



Plusieurs incidents graves ont eu lieu dans des écoles ces dernières années.



En mars 2022, un élève de 18 ans a poignardé à mort deux enseignants dans un lycée de la ville de Malmö, dans le sud du pays.



Deux mois plus tôt, un jeune de 16 ans a été arrêté après avoir blessé un autre élève et un enseignant avec un couteau dans une école de la petite ville de Kristianstad.



En octobre 2015, trois personnes ont été tuées lors d'une attaque à caractère raciste dans une école de la ville de Trollhättan, dans l'ouest du pays, par un assaillant armé d'un sabre, qui a ensuite été tué par la police.