Succès pour Alann Poilvet et ses complices du lycée hôtelier à Paris

Côté efficacité, Alann, Tehuiarii et Jason se sont octroyés trois des six places réservées à la finale. Il faut dire que nos cuisiniers en ont sous leurs couteaux et en une heure, ils avaient mis les petits plats dans les grands ! Blanc de volaille fermier accompagné d'une purée de betterave aux épices et patates douces plats et la qualification était dans l'assiette. De quoi faire saliver les membres du jury, composé notamment du chef trois étoiles Yannick Alléno !

Une fois, cette petite "mise en bouche" accomplie, place à la finale sous le regard encourageant de leur professeur du lycée Frédéric Bolmont. Nos trois futurs chefs pouvaient compter sur leurs exppériences passées aux concours puisque Alann et Tehuiarii avaient remporté la médaille d’or au concours international de cuisine à Sydney en 2016 et Jason Ho, la médaille d'argent à Singapour en 2017, Même condition que lors de la phase qualificative, à la seule différence que les jeunes cuisiniers disposaient d'une heure trente pour confectionner un pavé d'espadon à l'huile de roucou avec pour garniture un spaghetti de courgette, accompagnés d'un condiment de patate douce.

Et à l'issue de la finale, c'est Alann Poilvet, élève en mention complémentaire cuisinier en desserts de restaurant (MCCDR) au lycée hôtelier, qui a remporté le trophée, suivi par son compère Tehuiarii Papaura, élève en 1ère année en BTS Hôtellerie et Restauration. Quant à Jason Ho, élève en 2e année en BTS Hôtellerie et Restauration, s'il n'est pas sur le podium, il est loin d'avoir démérité avec sa qualification en finale.

Le proviseur du lycée hôtelier de Tahiti, Pascal Maillou, se dit "très fier des prestations des élèves du lycée" , même s'il le reconnaît "il était assez confiant quant aux résultats, connaissant leur expérience et leur travail. Tout le lycée était derrière eux." Et effectivement, sur le Facebook du lycée hôtelier, on peut voir depuis quelques heures, les messages de félicitations affluer pour féliciter Alann et ses deux complices.

Des jeunes compétiteurs qui repartent de Paris avec des recettes pleins la tête et sans doute quelques cartes… de visite de grands chefs dans la poche de leur tablier.

Leur "professeur-coach" Frédéric Bolmont nous avait prédit qu'il y aurait un micro climat au-dessus du stand de Tahiti lors de la 3e édition du Salon de la gastronomie de l'outre-mer à Paris, il semble qu'il ne se soit pas trompé et que la chaleur de Tahiti et ses îles ait fait fondre les flocons de neige parisiens !