Subcom va sonder les eaux polynésiennes

Tahiti, le 06 octobre 2023 - Dans un conseil des ministres extraordinaire qui s’est tenu jeudi dernier, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a autorisé par arrêté la société Subcom à effectuer des opérations maritimes de prospection, d’étude et de sondage acoustique pour évaluer la faisabilité et déterminer le meilleur tracé maritime en vue de la pose de câbles sous-marins dans les eaux de la Polynésie française.



Pour éviter de confondre avec une éventuelle prospection des fonds marins en quête de terres rares, l’arrêté stipule précisément que cette étude s ’ inscrit strictement dans le cadre du déploiement de câbles sous-marins et porte uniquement sur la réalisation d ’ opérations maritimes de prospection, d’étude et de sondage acoustique.



Il y a à peu près deux semaines, Google révélait en effet que sa compagnie s’apprêtait a ouvrir un câble trans pacifique entre les USA et l’Australie et que des raccordements avec Fidji et la Polynésie française étaient prévus.



Les travaux d’exploration devrait durer huit mois et seront réalisés par l ’ Ocean Titan et

l ’ Ocean Invicible.