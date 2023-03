Stupéfiants : la suspension provisoire du permis de conduire passe à 6 mois

Tahiti, le 29 mars 2023 – Le conseil des ministres, ce mercredi, a décidé de porter à 6 mois la durée de suspension provisoire du titre de conduite en cas de conduite après usage de stupéfiants.



Le conseil des ministres, ce mercredi, a décidé de porter à 6 mois la durée de suspension provisoire du titre de conduite, pour une conduite après avoir fait usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants, et ce afin de rendre nos routes plus sûres et de renforcer la lutte contre ces conduites addictives.



Le Code de la route de la Polynésie française prévoyait depuis 2010 le retrait immédiat du titre de conduite en cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, suivi d’une mesure de suspension provisoire ne pouvant excéder 6 mois. Mais le Pays a estimé que bien que ces mesures aient permis de réduire drastiquement la conduite addictive en Polynésie française, celle relative au délit de conduite après usage de stupéfiants était peu dissuasive.