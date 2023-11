Steve ​Chailloux interroge l'Etat sur les mutations des fonctionnaires

Tahiti, le 15 novembre 2023 - Dans une question écrite au ministre de l’Intérieur, le député de la deuxième circonscription, Steve Chailloux, demande à revoir les critères de mutation des agents ultramarins pour favoriser leurs demandes de retour dans leurs territoires d’origine.



Le député de la 2e circonscription de la Polynésie française, Steve Chailloux, a interpellé le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, par le biais d’une question écrite sur la situation des demandes de mutation des fonctionnaires polynésiens en poste dans l’Hexagone.



“Ces professionnels expriment le souhait légitime de regagner la Polynésie pour des raisons familiales, de santé et divers motifs légitimes”, écrit le député polynésien. S’interrogeant sur l’efficacité du Centre d’intérêt matériel et moral (CIMM) qui est censé prendre en compte les critères de demandes de mutation comme le lieu de naissance, la résidence familiale, la priorité foncière, les comptes bancaires et autres éléments pertinents, Steve Chailloux sollicite des éclaircissements sur le processus de traitement des demandes de mutation. “Existe-t-il un cadre clair définissant les critères d’acceptation et de refus ? De quelle manière sont prises les décisions finales ?”, demande le député qui précise que nombreux sont les militaires polynésiens qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine.



“Les fonctionnaires polynésiens aspirent à comprendre les raisons sous-tendant les refus, surtout lorsque des agents non originaires obtiennent des mutations dans les territoires sans attaches particulières”, poursuit Steve Chailloux sur un argumentaire déjà maintes fois exposé, sans grand succès, auprès des représentants de l’État. “Une telle clarification contribuera à apaiser les tensions et à restaurer la confiance de nos fonctionnaires dans le processus de mutation.”