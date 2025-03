Stéphane Diagana : “La relation entraîneur/entraîné est primordiale”

34e édition du marathon de Moorea



Ils seront nombreux sur la ligne de départ samedi pour le 10 km et dimanche pour le marathon, le semi, le 5 km, le 3 km, le 1 km et le départ des kids.



Au départ de la plage de Ta’ahiamanu, 1 092 inscrits et des invités de marque comme Damien Troquenet, ambassadeur de la course et recordman polynésien du marathon. Adrien Toucas, la révélation du marathon français qui a bouclé le marathon de Paris en 2 h 15 en 2023 et 2 h 17 en 2024, sera à ses côtés. De même que Jérémy Cabadet, coach d’Adrien Toucas et coureur émérite qui a fait 2 h 22 au marathon de Valence et qui participera ce week-end au semi. Sans oublier bien sûr Stéphane Diagana et sa femme qui, eux, seront au départ du 10 km.

Mais le marathon de Moorea n’est pas qu’une course, c’est aussi :

La promotion de Moorea et de la Polynésie française ;

Le développement du sport-tourisme ;

Proposer à la population une manifestation festive ;

Impliquer et dynamiser la population de Moorea et ses partenaires ;

Valoriser l’économie de l’île ;

Et la mise en valeur de la culture polynésienne.



Et tout cela dans une ambiance festive de tous les instants, aux abords et pendant la course.

Le challenge Taho’e viendra pimenter l’événement. Ce challenge a pour but de fidéliser les coureurs aux différents événements proposés par Fenua Events. Les participants aux quatre grandes courses sport-nature emblématiques, (marathon de Moorea, Xterra Tahiti Run, Xterra Transtahitienne, et Xterra triathlon) accumuleront des points et seront récompensés lors du grand bal de fin d’année.



Pour finir, le marathon de Moorea, c’est aussi la solidarité. Cette année, l’événement soutient l’association Un don de vie qui s’engage pour le don d’organes en Polynésie.



Que des bonnes raisons pour venir participer à cette fête du sport qui durera du vendredi 14 heures au dimanche 11 h 30, heure de la remise des prix.