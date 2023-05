Steeve Teihotaata mène le tir groupé des Tahitiens en Californie

Tahiti, le 1er mai 2023 - Ce samedi 17 Tahitiens ont pris le départ de la troisième étape des California V1 Series. Sur un parcours d'un peu plus de 38 km le long des côtes de Los Angeles et de Newport Beach, Steeve Teihotaata l'a emporté en 2h48'29. Le rameur de Pirae Va'a a devancé de près de trois minutes Kyle Taraufau et Kevin Kouider a complété le podium de la course. Et chez les dames, Iloha Eychenne s'est imposée en 3h15'23. Vaimiti Maoni a pris la troisième place.



Un beau contingent de rameurs tahitiens a pris part ce samedi à la troisième étape des



Sept Tahitiens aux sept premières places



Tout ce beau monde s'est attaqué samedi à une course d'un peu plus de 38 km (21 miles) le long des côtes de Los Angeles et de Newport Beach. Et sur un plan d'eau très calme et au bout de près de trois heures d'efforts, Steeve Teihotaata l'a emporté en 2h48'29. À quasiment trois minutes de l'extraterrestre de Bora Bora, le “Sergent” du Team Air Tahiti Va'a, Kyle Taraufau a pris la deuxième place. Et le podium était complété par Kevin Kouider qui a pointé à près de cinq minutes de son grand frère. On note aussi que sept rameurs tahitiens se sont classés aux sept premières places de la course, samedi. Par ailleurs Vairoa Teraiharoa s'est imposé en juniors en devançant son camarade de Teva, Temauiarii Tauraa.







Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 1 Mai 2023 à 14:51 | Lu 394 fois