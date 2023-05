Statu quo aux Marquises

Tahiti, le 30 avril 2023 – Sans surprise, la liste du Tapura menée par Benoit Kautai arrive largement en tête aux Marquises. Le parti d'Edouard Fritch l'emporte dans les six communes de l'archipel avec des scores compris entre 50,7 et 66,7% et maintient les 31 points d'écart, constatés au premier tour, avec la liste du Tavini. Si le A here ia Porinetia obtient 18,3%, près de la moitié des suffrages obtenus par le parti vert et blanc l'ont été à Hiva Oa, fief de la tête de liste Etienne Tehaamoana.