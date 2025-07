Standard & Poor’s confirme le A/A-1

Tahiti le 16 juillet 2025. Dans son communiqué du 6 juin 2025, l’agence de notation Standard & Poor’s Global Ratings a confirmé les notes de la Polynésie français, qu’elle avait attribuées en juillet 2024.



A pour la note de référence à long terme, A-1 pour la note de référence à court terme. La perspective, qui est associée à la note à long terme, est stable.



La note à long terme « A » indique la forte aptitude du Pays à honorer ses obligations financières. La méthodologie d’évaluation de la note repose sur : Le cadre institutionnel de la Polynésie française, qui permet de mesurer sa capacité structurelle à rembourser sa dette, est considéré comme évolutif mais équilibré. L’autonomie fiscale de la collectivité, le soutien de l’Etat et l’accès au financement de l’Agence française de développement, ainsi que les chantiers en cours liés à l’amélioration de la transparence budgétaire sont des éléments retenus pour apprécier le cadre institutionnel.



Le profil de crédit de la Polynésie française reflète un ralentissement de l’économie, en raison du contexte macroéconomique mondial dégradé, qui pourrait être atténué par les transferts de l’Etat et la forte demande locale, la gestion financière rigoureuse, la stabilité politique qui permet de mettre en œuvre et de poursuivre un certain nombre de réformes, les performances budgétaires solides, la position de liquidité très favorable et un encours de la dette stabilisé.



Le profil de crédit est toutefois contraint par les risques associés aux engagements hors bilan (satellites) et au système de sécurité sociale.



La perspective « stable » est motivée par la solidité des performances budgétaires et la stabilité de l’endettement, malgré les risques liés aux engagements hors bilan des entités Satellites.



La note à court terme « A-1 » indique la forte aptitude du Pays à disposer de liquidités mobilisables rapidement pour payer ses dettes et à accéder aux ressources externes.



La note du Pays reflète d’une part, son bon niveau de trésorerie, ses emprunts revolving et le solde de ses emprunts restant à mobiliser et d’autre part, sa capacité à accéder aux emprunts.



L’agence précise que les facteurs qui pourraient influencer la prochaine notation sont : Pour un relèvement des notes : Une croissance soutenue de l’activité économique se traduisant par des recettes fiscales élevées, surpassant les anticipations de performances budgétaires ; Une réduction des risques hors bilan ; Un renforcement des pratiques budgétaires et comptables, notamment dans le suivi des satellites, la fiabilisation de l’actif du Pays et la réglementation (Code polynésien des Finances Publiques).

Pour un abaissement des notes : Un ralentissement de l’activité économique impliquant une dégradation significative des performances financières ou de l’endettement ; Un affaiblissement du profil de liquidité ; La réalisation des risques liées aux engagements hors bilan.