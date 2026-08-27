

Stage intensif pour décrocher un emploi à Moorea

Moorea, le 24 septembre 2026 - Un entrainement intensif a été organisé mardi et mercredi à Pihaena pour aider une dizaine de demandeurs d’emploi de Moorea à être plus performants dans leur recherche. Pendant deux jours, ils ont travaillé leur CV, préparé leurs entretiens et rencontré des recruteurs, tout en reprenant confiance et en apprenant à persévérer dans leurs démarches. En début de semaine prochaine, ils doivent faire le tour des entreprises de l’île pour y déposer leurs candidatures.



Un bootcamp de recherche d’emploi s’est tenu mardi et mercredi au Fare Om, à Pihaena. Organisé par l’organisme de formation Formoz, en partenariat avec la commune de Moorea-Maiao et le contrat de ville, ce stage intensif a réuni une dizaine de demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires de l’île. Au programme : bilan des compétences, atelier CV, relooking et photo professionnelle, puis pitch de 60 secondes et “phoning marathon” pour gagner en assurance lors d’un entretien téléphonique.



Les participants se sont aussi exercés aux entretiens d’embauche. Ils ont terminé ce stage avec un plan d’action et des CV imprimés. “On a travaillé sur le savoir-être, sur la posture et sur les outils de recherche d’emploi. On leur a donné des conseils et on a renforcé leur confiance en eux pour qu’ils soient prêts à se trouver face à des recruteurs”, explique Isabelle Ozan, fondatrice de Formoz. Des entreprises comme l’hôtel Hilton se sont déplacées pour recevoir des candidats en entretien et pour leur proposer des offres d’emploi. La formatrice a également voulu travailler sur la persévérance, d’où le choix du terme “bootcamp” : “Nous avons choisi ce terme parce qu’il évoque le sport, mais aussi l’endurance, la détermination et la persévérance. Chercher du travail demande de la persévérance : même après plusieurs refus, il faut continuer à chercher la prochaine opportunité”, souligne-t-elle.



Tour de l’île et candidatures



Une séance d’activité physique et de respiration a également été proposée aux participants pour les aider à garder leur motivation. Mardi prochain, ils feront le tour de l’île avec leurs CV, accompagnés de représentants de la commune de Moorea-Maiao, pour visiter des entreprises et postuler directement auprès d’elles.



Isabelle Ozan continuera ensuite à suivre leurs démarches pendant plusieurs mois. Les participants bénéficient également d’un suivi psychologique. “Ils ont trois séances avec un psychologue. Je les suis également. C’est important parce que, parfois, on a des freins à l’emploi, du découragement et de petites croyances limitantes, du genre :‘Je ne suis pas capable. Je n’y arriverai jamais.’ C’est pour cela que ces séances sont intéressantes”, insiste la formatrice. Selon leur situation, certains participants pourront également être orientés vers une formation ou un dispositif du Sefi.



Rautea Teraiharoa, représentant du comité du tourisme de Moorea, est venu échanger avec les candidats sur les emplois liés à ce secteur. “Le tourisme est un secteur très varié, avec beaucoup d’opportunités pour les habitants de Moorea. En fonction de leur CV et de leurs compétences, je les oriente vers des postes et des entreprises qui pourraient leur correspondre”, explique-t-il.



Parmi les participants, Tauhiro Ariihau, âgé de 30 ans et originaire de Haapiti, a décroché un poste d’agent de plage au Hilton pendant le bootcamp. Il témoigne : “Ce bootcamp m’a donné davantage confiance en moi et m’a motivé à persévérer. Il m’a aidé à croire en mes capacités, à avancer et à ne pas avoir honte. On a aussi reçu beaucoup de conseils. Je suis très content d’avoir décroché un emploi, et je remercie Isabelle Ozan, l’organisatrice du bootcamp, pour son aide. Comment j’ai fait pour convaincre les recruteurs ? Il faut avoir le sourire, être à l’aise et ne pas avoir honte de se présenter.”



Quant à Tepou Natua, 19 ans, qui vient également de Haapiti, il cherche un emploi dans le tourisme. “J’ai décidé de participer à ce bootcamp d’abord pour découvrir de nouvelles entreprises. J’ai reçu beaucoup de conseils”, se réjouit-il. “On m’a, par exemple, conseillé de postuler dans des entreprises comme l’Aranui pour avoir davantage de contacts avec des gens de l’extérieur. Ce bootcamp m’a été très utile. J’ai rencontré de bonnes personnes, l’ambiance était incroyable et je pense que cette formation est nécessaire à tous ceux qui cherchent un emploi.”

Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 24 Septembre 2026 à 14:36 | Lu 353 fois



