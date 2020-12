Stage et compétition en métropole pour les nageurs du CAF

Lire aussi >> Année intensive en vue pour neuf espoirs de la natation

"On va rythmer un peu la saison", indique Sylvain Roux, directeur technique de la fédération tahitienne de natation. Ce dernier s'envolera en effet mardi prochain pour la métropole avec les neuf nageurs du centre d'accession et de formation (CAF), ou centre d'entrainement fédéral. Cette structure rassemble depuis maintenant un an et demi les meilleurs espoirs de la discipline. Ils bénéficient grâce au CAF d'horaires de cours aménagés, ce qui leur permet ainsi de s'entrainer jusqu'à 20 heures par semaine.Ce déplacement en métropole sera donc l'occasion pour ces petits prodiges des bassins d'évaluer les résultats de leurs entrainements, face à une concurrence plus rude. "On fera des stages d'entrainement à Saint-Raphaël et à Antibes avec d'autres CAF. Et on enchainera avec un meeting national à Mulhouse. L'objectif sera de faire des temps nécessaires pour valider des qualifications pour les prochains championnats nationaux jeunes et juniors", précise Sylvain Roux.L'occasion donc pour des nageurs comme Keha Desbordes, Killian Figard, Kurumanga Ellis, Nael Roux Lilli Paillisse ou encore Heimaruiti Bonnard de confirmer leur talent au niveau national.