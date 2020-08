Année intensive en vue pour neuf espoirs de la natation

Et cette structure a fait ses preuves lors de la dernière année scolaire. Les cinq nageurs qui ont pu bénéficier de ce programme ont, en effet, vu leurs performances s'améliorer. On a notamment pu constater leurs progrès lors des championnats de Polynésie en juillet dernier. Keha Desbordes (16 ans), du club de I mua natation, et Killian Figard (15 ans), du Cercle des nageurs de Polynésie, avaient notamment brillé en décrochant chacun cinq titres individuels. Kurumanga Ellis (15 ans) qui fait également partie de ce groupe avait aussi été brillant en remportant deux médailles d'or.



Les championnats de France, qui ont été annulés en raison de la crise sanitaire, auraient également été un moment charnière pour juger leurs progrès. "En natation on a des ranking et on a vu que nos nageurs avaient bien progressé dans ces classements nationaux. Je crois vraiment que l'on avait de belles choses à faire pour ces championnats", atteste Sylvain Roux.



Les Desbordes, Figard et Ellis, de même que Nael Roux, autre grand espoir de la natation polynésienne, sont tous repartis cette année pour une deuxième saison au sein de ce centre de performance. "La première année, j'avais un peu de mal avec les entrainements à 5 heures du matin. Mais tous les entrainements et tous les sacrifices ont payé. Mon objectif c'est clairement d'aller aux Jeux olympiques", avoue sans détour Keha Desbordes, spécialiste du sprint.



Un noyau dur qui s'est étoffé avec l'ajout de cinq nouveaux nageurs, dont fait partie Lili Paillisse (12 ans) du CNP. "Au début c'était dur de suivre le rythme des autres, mais petit à petit, on prend ses marques et on y arrive. Mais je me dis que plus c'est dur, plus je ferai des progrès", indique la jeune fille.



"Le but ce n'est pas d'avoir un groupe de 25 nageurs. On fait de l'accompagnement vers le haut-niveau, il faut donc que l'on soit précis", ajoute Sylvain Roux.



Ces graines de champion seront des candidats potentiels pour constituer les prochaines sélections en vue des Jeux du Pacifique de 2023 mais surtout de 2027, que le Pays souhaite organiser.