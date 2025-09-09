

Sports de raquette – Doublé du duo Cucuel-Rossi au Racketlon de Tahiti



Tahiti, le 5 octobre 2025 - La 5e édition du Racketlon de Tahiti, organisée samedi au complexe sportif d’Excelsior, a couronné chez les messieurs le même duo qu’en 2024, les badistes Léo Cucuel et Rémi Rossi. Succès dans le tableau féminin de Jennifer Ly et Tavero Chung.



La discipline du racketlon, terme issu de la contraction de raquette et de marathon, est gérée par des fédérations nationales sous l’égide d’une fédération internationale. Mais pas – ou pas encore – de fédération en la matière à Tahiti, le premier Racketlon de Tahiti ayant vu le jour en 2017 par la volonté d’Olivier Mothe qui occupe des fonctions au sein de la Fédération tahitienne de tennis. Le Covid étant passé par là, il a fallu attendre 2022 pour qu’Olivier Mothe organise la 2e édition du Racketlon de Tahiti. Depuis, l’événement est programmé chaque année et 2025 en marquait la 5e édition.



Quatre sports de raquette animent le racketlon, mais son contenu peut être modifiable. Si le tennis, le tennis de table, le badminton et le padel figuraient au programme cette année, le squash et le beach tennis ont déjà été intégrés au racketlon tahitien par le passé et le pickleball pourrait y faire son apparition à l’avenir.

Près de 100 participants



Le choix des disciplines est dépendant du spot où le racketlon est organisé et le complexe sportif d’Excelsior, qui dispose depuis quelques mois de courts de padel (appelés aussi pistes), a permis à l’organisation de proposer cette discipline très en vogue à Tahiti et au-delà des frontières du Fenua. Le beau temps était de la partie samedi, ce qui était évidemment préférable pour la pratique du tennis et du padel en extérieur, le tennis de table et le badminton se déroulant quant à eux dans la salle omnisports d’Excelsior.



Comme l’année dernière, le tournoi se jouait en doubles alors qu’il s’était pratiqué en simples lors des éditions précédentes. L’organisation doit être pointue pour respecter le timing, les joueurs enchaînant les quatre disciplines, des raquettes les plus légères aux plus lourdes, soit tennis de table, badminton, padel et tennis. Quarante-neuf duos et donc 98 participants ont débuté la compétition aux environ de 9 heures, soit 20 paires féminines et 29 masculines, les effectifs se réduisant au fil des tours de qualification.



Le duo vainqueur d’une rencontre est celui qui a marqué le plus de points à l’issue des quatre disciplines sachant que chaque partie était stoppée à 11 points pour chaque sport lorsque les tableaux ont démarré au stade des 16es de finale, le nombre de points augmentant au fil des tours jusqu’à atteindre 21 points en finale. Les meilleurs spécialistes de racketlon sont évidemment plus à l’aise dans leur discipline de base, mais il leur faut être aussi relativement performant dans les autres sports de raquette, ce qui était le cas des quatre paires têtes de série qui étaient au rendez-vous des demi-finales du tableau masculin. Léo Cucuel et Rémi Rossi se sont qualifiés pour la finale en éliminant le duo Endress-Hanssler qui prend la 3e place, Jérémy Duchier et Sylvain Didier gagnant également leur billet pour la finale face à la paire Di Francia-Lee Tham Prévost.

Suspense en finale dames, pas chez les messieurs



Les badistes Léo Cucuel et Rémi Rossi ont fait la différence en tennis de table, badminton puis padel face aux spécialistes de beach tennis Duchier et Didier pour mener 62-41 en finale. Un point suffisait à Cucuel et Rossi en tennis pour remporter le tournoi, ce qui fut fait rapidement, la rencontre étant écourtée pour laisser la place à la finale féminine. Celle-ci mettait en scène les paires classées 1 et 2 composées de quatre joueuses de tennis, Jennifer Ly et Tavero Chung face à Chrissy Vonge et Hinehere Lee Bonno. La finale fut continuellement indécise car si le duo Vonge-Lee Bonno possédait cinq points d’avance à l’issue du padel, Jennifer Ly et Tavero Chung allaient refaire leur retard au tennis pour s’imposer de deux points.



Léo Cucuel et Rémi Rossi, déjà vainqueurs du Racketlon de Tahiti en 2024, ont donc réalisé un doublé, Jérémy Duchier et Sylvain Didier, 3es en 2024, montant d’un cran dans la hiérarchie. Doublé également pour Jennifer Ly chez les dames mais avec une partenaire différente, Tavero Chung ayant pris le relais de Mehetia Boosie. Rita Colombel et Maria José Sotomayor ont pris la 3e place chez les féminines.



Olivier Mothe, l’organisateur du Racketlon, a dressé un bilan en fin de tournoi : “Le concept du racketlon plait, les joueurs sont demandeurs chaque année et nous organisons donc notre 5e édition en 2025. On a constaté l’année dernière que la compétition en double plaisait beaucoup, c’est convivial, c’est fun et on a donc renouvelé l’expérience cette année. Le padel remplace le beach tennis car il n’y a pas d’installations pour le beach tennis à Excelsior alors qu’il y a des terrains de padel, et puis c’est un sport de raquette de plus en plus incontournable localement. À l’avenir, on proposera peut-être des formules différentes au niveau des sports retenus et en fonction des installations des clubs qui nous reçoivent. Mais nous resterons sur une édition par an car il y déjà beaucoup de compétitions dans les différents sports de raquette.”



Discipline qui a pour but de promouvoir les sports de raquettes, le racketlon joue bien son rôle au Fenua.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 5 Octobre 2025 à 19:12 | Lu 130 fois



