Sport entreprise : Une salle de remise en forme au travail

Est-ce que tu proposes d’autres activités ?



« Oui, on fait une à deux fois par mois des activités sportives en dehors du cadre de travail. On a proposé différentes randonnées, des journées « laser game » et je me charge de la section course à pied. »



Quel serait ton objectif final ?



« Le rêve ce serait de travailler comme chez Google : ne pas avoir d’horaires, avoir moins de contraintes réglementaires. Là où je travaille, mon rêve serait de mettre en place des salles de repos, des babyfoot sur les terrasses etc. Ça vient petit à petit. »



Est-ce que tu as un message spécial à faire passer ?



« J’aimerais remercier notre direction, c’est grâce à elle qu’on a cette salle de sport. J’invite également les autres comités d’entreprise à faire de même parce que la santé et le bien être au travail ça passe aussi par le sport. »