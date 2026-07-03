

SpaceX s'apprête à effectuer le premier vol d'essai de Starship depuis son entrée en Bourse

New York, États-Unis, le 16 juillet 2026. SpaceX doit procéder jeudi à un vol d'essai de sa gigantesque fusée Starship, le premier depuis son entrée record en Bourse début juin.





Le décollage est prévu depuis Starbase, au Texas, au cours d'une fenêtre de tir de 90 minutes qui s'ouvrira à 17H45 heure locale (22H45 GMT). Il s'agira du 13e vol de Starship.



Comme pour chaque lancement, les conditions météorologiques ou d'éventuels problèmes techniques pourraient toutefois entraîner un report.



Les objectifs de cette mission seront similaires à ceux du vol réalisé en mai dernier, considéré comme un succès, et qui avait marqué les débuts de la dernière version de la fusée géante Starship, mesurant 124 mètres de haut.



Ce précédent essai visait avant tout à valider en conditions réelles les nombreuses évolutions apportées au vaisseau.



Le vol n'avait cependant pas été exempt d'incidents. Des problèmes sur certains moteurs du propulseur Super Heavy avaient notamment empêché un retour contrôlé et il s'était abîmé dans les eaux du Golfe du Mexique.



SpaceX affirme avoir depuis "apporté plusieurs modifications, tant au niveau du matériel que des logiciels, afin de corriger les problèmes identifiés lors du précédent vol".



L'entreprise espère cette fois réussir sans encombre l'ensemble des étapes clés de la mission : décollage, ascension, séparation des étages, manœuvre de retour du propulseur puis amerrissage contrôlé.



L'étage supérieur de Starship doit également déployer 20 satellites Starlink V3. SpaceX prévoit par ailleurs de tester le rallumage en orbite d'un moteur Raptor, une étape importante pour les futures missions de longue durée.



L'entreprise compte enfin évaluer plusieurs améliorations apportées au bouclier thermique du vaisseau.



Ce nouveau vol intervient un mois après l'entrée record en Bourse de SpaceX à Wall Street.



Portée par l'expansion rapide de son service d'internet par satellite Starlink, l'entreprise d'Elon Musk affiche désormais de grandes ambitions, allant jusqu'à envisager le développement de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle dans l'espace.

Rédigé par AFP le Jeudi 16 Juillet 2026 à 10:58 | Lu 92 fois





