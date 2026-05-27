

SpaceX perd du terrain à Wall Street après son envolée spectaculaire

Tahiti le 18 juin 2026. Le prix de l'action du géant de l'aérospatiale SpaceX s'affichait en net repli à Wall Street jeudi, dans un marché robuste pour le reste, une semaine à peine après un lancement boursier historique.





Vers 17H30 GMT (19H30 à Paris), le titre cédait 6,88% à 178,62 dollars, après avoir précédemment glissé en séance de plus de 10%. La veille, l'action avait déjà perdu près de 5%.



"Il s'agit d'un recul normal après la montée en flèche de l'action", commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste chez Briefing.com.



Malgré cette baisse marquée, le groupe d'Elon Musk affiche encore une progression d'environ 32% depuis son introduction en Bourse vendredi, porté par la demande des investisseurs, tant individuels qu'institutionnels.



Mardi, la société de Starbase (Texas) était même parvenue à se hisser au cinquième rang des capitalisations mondiales, dépassant Amazon et frôlant Microsoft, avant de refluer en fin de séance.



L'entreprise demeure toutefois solidement installée dans le top 10 - devant le spécialiste des semi-conducteurs Broadcom, le pétrolier Saudi Aramco et Samsung - avec une valorisation avoisinant les 2.335 milliards de dollars.



SpaceX "suscite de grandes attentes. (...) En tant que société cotée en Bourse, elle va désormais devoir prouver à ses investisseurs qu'elle est à la hauteur de celles-ci", note Patrick O'Hare.



"Tout le monde attend la publication des premiers résultats trimestriels du groupe" en tant qu'entreprise cotée, "pour voir si les résultats sont à la hauteur de ce que cette forte progression boursière laissait entrevoir", poursuit l'expert.



L'entreprise grossit vite, mais perd de l'argent: le chiffre d'affaires a bondi à 18,7 milliards de dollars en 2025, en hausse de 33% sur un an, mais les coûts ont grimpé plus vite encore, creusant une perte nette de 4,9 milliards. Au premier trimestre 2026, le groupe a déjà perdu 4,3 milliards de plus.



Si Starlink, son réseau satellitaire, est considéré comme rentable par les acteurs du marché, les activités de lancements de fusées et les divisions liées à l'intelligence artificielle continuent d'afficher des pertes importantes.



Selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, l'entreprise s'apprête par ailleurs à lever 20 milliards de dollars via une émission obligataire.

Rédigé par AFP le Jeudi 18 Juin 2026 à 10:29 | Lu 89 fois





