

SpaceX absorbe xAI au moment où Elon Musk cherche des milliards pour ses ambitions spatiales

San Francisco, États-Unis | AFP | lundi 02/02/2026 - SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, va absorber xAI, son entreprise d'intelligence artificielle qui développe le robot IA Grok et le réseau social X, a annoncé lundi le multimilliardaire, en pleine opération pour lever les milliards nécessaires à ses ambitions futuristes.



"SpaceX a fait l’acquisition de xAI pour former le moteur d’innovation (...) le plus ambitieux sur Terre (et au-delà), alliant l’IA, les fusées, l’internet spatial, les communications directes vers les mobiles et la plus importante plateforme d’information en temps réel et de liberté d’expression au monde", a écrit l'homme le plus riche du monde dans un message publié sur le site de SpaceX.



Cette fusion précède le projet d'introduction en bourse cette année du groupe de fusées et de satellites, annoncée comme la plus massive de l'histoire. SpaceX cherche à lever 50 milliards de dollars grâce à cette opération, a rapporté le Financial Times, selon qui l'entreprise vise une entrée en Bourse mi-juin.



Elon Musk, qui détient aussi Tesla, justifie cette fusion préalable comme une étape pour accomplir le "prochain chapitre" de SpaceX: construire en orbite des centrales photovoltaïques géantes, plus efficaces que sur la Terre, combinées à des centres de données d'IA.



L'annonce ne précise ni les modalités financières de l'acquisition, ni de calendrier de déploiement.



Ce projet, qu'il qualifie de "soleil conscient" ("sentient sun"), s'inscrit dans son ambition d'établir des "bases autonomes sur la Lune" avant "une civilisation entière sur Mars et au final une expansion dans l'univers", écrit Elon Musk dans son message, ponctué de références à la futurologie.



"Lancer une constellation d'un million de satellites fonctionnant comme des centres de données orbitaux est une première étape pour devenir une civilisation de type II sur l'échelle de Kardashev", autrement dit capable de capter toute l'énergie de l'étoile de son système, assure l'homme d'affaires en citant ce concept de classement établi dans les années 1960 par un astronome soviétique.



A plus court terme, "la demande mondiale d’électricité pour l’IA ne peut tout simplement pas être satisfaite avec des solutions terrestres (...) sans imposer des difficultés aux communautés et à l'environnement", justifie le multimilliardaire.



- Concurrence avec Blue Origin -



SpaceX domine le marché des lancements avec ses fusées réutilisables et possède la plus grande constellation de satellites, Starlink.



Elle développe aujourd'hui Starship, la plus grande fusée jamais conçue pour des voyages spatiaux habités.



Mais elle doit faire face à la concurrence annoncée de New Glenn, la fusée de Blue Origin, société spatiale du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos.



La course opposant les deux multimilliardaires s'est récemment intensifiée autour du programme lunaire Artémis de la Nasa, après que l'agence spatiale américaine a évoqué la possibilité de se passer de SpaceX en raison de retards.



Selon Bloomberg, la nouvelle entité issue de la fusion de SpaceX et xAI afficherait une valorisation de 1.250 milliards de dollars. Le Financial Times avançait la semaine dernière un objectif de 1.500 milliards.



xAI, qui développe le robot conversationnel Grok et a absorbé en 2025 le réseau social X, trois ans après le rachat de Twitter, a été valorisée à 230 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en janvier.



La valorisation de SpaceX, fondée en 2002 par Elon Musk, était estimée à 800 milliards de dollars fin 2025.



Le projet d'introduction en bourse du groupe d'ici cet été reste toutefois semé d'embûches administratives et politiques.



SpaceX est actuellement détenue par Elon Musk et par une multitude de fonds d'investissement. Alphabet, maison mère de Google, possède aussi des parts.



En devenant une société cotée, SpaceX devrait diversifier ses investisseurs, dont des particuliers, et permettre à ses actionnaires de vendre plus facilement leurs parts en empochant une importante plus-value.



En contrepartie, l'entreprise sera soumise à une plus grande transparence financière et pourrait subir une forte pression pour être rentable.

