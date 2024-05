Soutien du président Brotherson à la Nouvelle-Calédonie,et appel à la "responsabilité"

Tahiti le 22 mai 2024. Après la vidéo à l'attention des polynésiens bloqués en Nouvelle-Calédonie, et des Calédoniens bloqués en Polynésie française, le président Moetai Brotherson a renvoyé un courrier aux médias leur assurant "son appel au calme et au dialogue.







"Selon les informations que les autorités de l'État en Polynésie française ont communiqué au Territoire, les ressortissants locaux coincés en Kanaky ont pu trouver des conditions d’hébergement assurant un minimum de sécurité", explique-t-il dans son communiqué. "Un recensement a été lancé pour établir le nombre exact de ressortissants souhaitant revenir au Fenua et leurs conditions d’hébergement. Un formulaire en ligne a été ouvert pour le réaliser





Il rappelle de fait les difficultés présentes aujourd'hui pour faire revenir tout le monde à bon port, quand d'autres nations ont déjà commencé le rapatriement de leurs ressortissants. Un problème étatique. "L’Etat a autorisé la Nouvelle Zélande et l’Australie à affréter des vols de rapatriement pour évacués les personnes vulnérables prioritairement. Si nous nous réjouissons que ces familles retournent dans leurs pays, cela est de nature à nous interroger sur les possibilités pour nos propres citoyens. Les autorités de la Polynésie française demandent à l’Etat qu’une autorisation exceptionnelle soit donnée pour qu’un vol depuis le Caillou puisse avoir lieu en direction de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Il est désormais nécessaire de permettre aux familles polynésiennes de se retrouver et c’est en ce sens que le Gouvernement local travaille", explique-t-il.



Moetai Brotherson conclut son communiqué, appelant à "la nécessité d’une sortie de crise rapide" et saluant "l’initiative du président de la République d’aller sur la Grande Terre"



Le Président de la Polynésie française, salue enfin les initiatives privées prises afin d’acheminer par voie maritime des dons vestimentaires et alimentaires destinés aux Calédoniens.



Le gouvernement se joindra à la messe œcuménique organisée par le Père Landry BOYER, Vicaire Général du Diocèse et Curé de la paroisse Maria no te hau de Papeete où elle se déroulera ce mercredi 22 mai à partir de 18 h. "Selon les informations que les autorités de l'État en Polynésie française ont communiqué au Territoire, les ressortissants locaux coincés en Kanaky ont pu trouver des conditions d’hébergement assurant un minimum de sécurité", explique-t-il dans son communiqué. "Un recensement a été lancé pour établir le nombre exact de ressortissants souhaitant revenir au Fenua et leurs conditions d’hébergement. Un formulaire en ligne a été ouvert pour le réaliser http://tauturu.presidence.pf . Une première estimation dénombre 145 personnes en attente d’un vol pour Papeete.Il rappelle de fait les difficultés présentes aujourd'hui pour faire revenir tout le monde à bon port, quand d'autres nations ont déjà commencé le rapatriement de leurs ressortissants. Un problème étatique. "L’Etat a autorisé la Nouvelle Zélande et l’Australie à affréter des vols de rapatriement pour évacués les personnes vulnérables prioritairement. Si nous nous réjouissons que ces familles retournent dans leurs pays, cela est de nature à nous interroger sur les possibilités pour nos propres citoyens. Les autorités de la Polynésie française demandent à l’Etat qu’une autorisation exceptionnelle soit donnée pour qu’un vol depuis le Caillou puisse avoir lieu en direction de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Il est désormais nécessaire de permettre aux familles polynésiennes de se retrouver et c’est en ce sens que le Gouvernement local travaille", explique-t-il.Moetai Brotherson conclut son communiqué, appelant à "la nécessité d’une sortie de crise rapide" et saluant "l’initiative du président de la République d’aller sur la Grande Terre"Le Président de la Polynésie française, salue enfin les initiatives privées prises afin d’acheminer par voie maritime des dons vestimentaires et alimentaires destinés aux Calédoniens.Le gouvernement se joindra à la messe œcuménique organisée par le Père Landry BOYER, Vicaire Général du Diocèse et Curé de la paroisse Maria no te hau de Papeete où elle se déroulera ce mercredi 22 mai à partir de 18 h.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Mai 2024 à 10:00 | Lu 200 fois