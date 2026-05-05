

Somstat : Pas de grève mais “le préavis court toujours”

Tahiti, le 28 mai 2026 - Il n’y aura pas de grève à la Somstat puisqu’un protocole de levée de préavis a été signé ce jeudi, mais attention, précise la CSIP, “le préavis court toujours”. Le syndicat donne à la direction jusqu’à “fin juillet” pour la régularisation de la situation de l'ensemble du personnel. La CSIP a confiance en la direction qui, selon elle, va “faire avancer les choses”.



Ce jeudi, les secrétaires généraux de la CSIP et leurs représentants à la Société de manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat) sont sortis le sourire aux lèvres après trois jours de négociation. “Aujourd'hui, on devait se revoir parce qu'on avait déjà conclu de manière générale l'ensemble des points”, indique la 5e secrétaire générale de la CSIP, Vaitea Le Gayic.



Après discussion, un protocole de levée de préavis a été signé avec la direction de la société. “Les négociations se sont bien passées” explique Vaitea Le Gayic, même si elle était “un peu dubitative sur certains points de la rédaction du protocole”. Elle précise que le directeur de la Somstat, Fabien Soupé, voulait “signer cette levée du préavis”.

“Le préavis court toujours” Les points bloquants étaient le manque d’effectif induisant surtout “l’embauche récurrente” d’intérimaires ou de CDD ainsi que la régularisation de toutes ces situations.



La CSIP a obtenu de la direction, avec l’accord des actionnaires, la requalification de trois postes, soit un CDI à temps plein, un autre à temps partiel et un CDD à temps partiel.



Vaitea Le Gayic rappelle qu’en 2007, la société comptait 24 agents et en a perdu trois depuis. Elle considère que la société est en “sous-effectif”. Le syndicat indique dans son préavis qu’il y a une “surcharge de travail (…) parce qu'on a une forte activité à l'heure actuelle avec les nouvelles compagnies qui sont arrivées”.



Les représentants du personnel devront “suivre le préavis puisque des deadlines ont été mises en place pour le suivi de certains points qui devraient être étudiés au mois de juin dans la réunion des délégués du personnel”. (…) “Donc oui, le préavis court toujours mais on a une bonne direction qui va faire avancer les choses”, précise Vaitea Le Gayic. La CSIP donne à la direction jusqu’à “fin juillet” pour la régularisation de la situation de l'ensemble du personnel sur une prescription quinquennat de certains points.



Comme rapporté par nos confrères de TNTV, le préavis de grève a été déposé le 22 mai dernier.

Raunui Makiroto, agent au chef de quart à la Somstat “Dans l'aviation, on ne peut pas jouer avec la vie des passagers” “On n'est pas là pour bloquer l'économie du Pays (…). Pour se faire entendre, on est obligé d'en arriver là (…) mais personne ne veut partir en grève (…). On est content aujourd'hui, 100 % des points ont été réglés (…). On n'a plus trop de chauffeurs titulaires qui ravitaillent les dépôts intermédiaires à la Somstat. On jongle entre les agents de piste, ceux qui avitaillent les aéronefs et les chauffeurs, ce sont des postes polyvalents, on fait les deux. On était en sous-effectifs depuis un moment (…) on ne peut pas privilégier la précarité. Il faut savoir que sur piste, le secteur hydrocarbure est un secteur sensible, tu rajoutes le facteur aviation (…) la précarité, ce n'est pas bon (…). Les actionnaires ont bien réagi et ils ont joué le jeu, parce que dès qu'il y a un manque d'effectifs, les procédures, je dirais, il faut les respecter. Et puis dans l'aviation, on ne peut pas jouer avec la vie des passagers.”



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 28 Mai 2026 à 16:31 | Lu 229 fois



