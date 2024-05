Somme: des coulées de boue provoquent d'importants dégâts matériels

Sailly-Laurette, France | AFP | mercredi 22/05/2024 - Un "fleuve de boue" s'est déversé dans la nuit de mardi à mercredi dans l'est de la Somme, inondant des dizaines de maisons alors que le département était classé en vigilance jaune aux orages, a indiqué son président à l'AFP, ainsi que la préfecture.



"Pendant 20 minutes, un déluge s'est abattu" mardi en début de soirée sur certaines communes de l'est du département, provoquant d'importantes coulées de boue jusqu'au début de la nuit, voire "un fleuve de boue" à Sailly-Laurette, village le plus touché par le phénomène, détaille Stéphane Haussoulier, le président divers droite du département.



Dans cette seule commune riveraine du fleuve Somme, 16 véhicules ont été emportés, onze habitations inondées et 24 personnes évacuées, précise M. Haussoulier.



La chaussée est par endroits complètement détruite et des habitants s'activent à nettoyer rues et jardins, recouverts d'une épaisse couche de boue, a constaté mercredi en fin de matinée un journaliste de l'AFP.



William, un habitant de la commune qui n'a pas donné son nom de famille, a "entendu un brouhaha" peu après 20H30, et a "pensé que c'était un hélicoptère". Un "torrent" a emporté (ses) deux voitures en contrebas", s'émeut-il.



Autre habitante de la commune, Sylvie Hauw, 59 ans, se dit "déprimée", et redoute le moment où, une fois le nettoyage achevé, elle devra constater les dégâts dans son jardin, auquel elle "consacre beaucoup de temps". "Ca va être terrible à accepter", craint-elle.



Outre Sailly-Laurette, au moins une dizaine d'autres communes de l'est du département ont été touchées, jusqu'à Albert, 10.000 habitants, située à plus de 10 km du fleuve.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'importants torrents de boue se déverser à grande vitesse dans les rues de plusieurs communes, inondant des jardins et montant jusqu'au haut des roues de voitures avançant avec difficulté.



"Ces événements ont causé des dégâts matériels sur une centaine d'habitations" et "aucune victime n'est à déplorer", indique la préfecture de la Somme dans un communiqué.



Au total, 229 sapeurs-pompiers ont été engagés sur 83 interventions, ajoutent les services de l'Etat.



"Cet événement n'était pas particulièrement prévu", souligne Stéphane Haussoulier. La Somme était classée mardi soir en vigilance jaune aux orages.