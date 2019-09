Soirée de clôture de "In between worlds" ce samedi

PAPEETE, le 12 septembre 2019 - Depuis le 5 septembre la plasticienne Taina Calissi expose au restaurant Ô Belvédère à Pirae. Ses œuvres (peintures, dessins, photographies, textes, vidéos) sont mises en scène. Samedi pour la clôture, elles seront mises en musique lors d’une soirée "deep house music" by Merwan Rim.



Une vidéo conçue spécialement pour l’événement tourne en boucle dans une salle dédiée. Les peintures, dessins et photographies sont mises en scène dans la salle principale du restaurant Le Belvédère de Pirae. Le recueil est à disposition sur un coin de table.



Depuis une semaine, l’exposition "In between worlds, entre deux mondes" de Taina Calissi suscite l’intérêt. Elle comprend cinq "noren urbains", 20 tableaux grands formats, une vidéo artistique, neuf photographies en lien avec la vidéo et un recueil d’écrits et poèmes imprimés en édition limitée.



Cette exposition interroge les visiteurs sur leur dualité. Elle met aussi en balance l’occident et la Polynésie, l’homme et la femme, les humains ancrés sur leur terre, l’océan qui se trouve en chacun de nous.



Pour clôturer l’événement, Taina Calissi a fait venir Merwan Rim. Il animera la soirée Keep Flying samedi.



DJ Rim est " DJ atypique puisqu’il est initialement chanteur, musicien et comédien ". Il est connu pour son parcours dans les comédies musicales comme Les 10 commandements (doublure de Ramsès et Ramsès dans la production de 2015), le duc de Beaufort dans Le Roi Soleil aux côtés de Christophe Mae et d’Emmanuel Moire ou encore Salieri, Léopold Mozart ou l’aubergiste dans Mozart l’opéra rock...



En 2014, il a participé à la tournée mondiale de The Toxic Avenger aux côtés de Dax Man des Dax Riders. Ils ont partagé la scène avec Carl Cox, Justice, Jeff Mills, Gesaffelstein, Yuksek, Étienne de Crécy, Breakbot...



Depuis, Merwan Rim joue dans nombreux clubs à Paris comme à l’étranger... Le voici aujourd’hui à Tahiti.