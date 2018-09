Smokitten, un jeu vidéo pour arrêter de fumer

Lyon, France | AFP | jeudi 06/09/2018 - Trop difficile d'arrêter de fumer ? Le petit studio de création lyonnais DOWiNO croit avoir la solution: un jeu vidéo sur smartphone qui permet de se défouler ou au contraire de déstresser au plus dur du sevrage.



Baptisé "Smokitten", le jeu met en scène un chat qui a arrêté de fumer et se retrouve naufragé sur une île... sans tabac à proximité. Le joueur va devoir le divertir pendant 222 jours: yoga, montgolfière ou même boxe, en cas d'accès de colère. Au fil de ces mini-jeux, il engrange des pièces en or qui lui permettent d'améliorer les conditions de vie de l'animal sur cette île désolée.

Une mise en abîme au cours de laquelle le joueur/fumeur va pouvoir évacuer ses propres envies d'en rallumer une. Pour le développement, DOWiNO s'est associé au centre Hygée, plateforme de prévention des cancers du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes.

"Le jeu vidéo, de manière générale, permet de s'identifier à son avatar virtuel tout en créant la distanciation nécessaire à la maitrise de ses émotions immédiates", explique le président du Haut Conseil de la Santé Publique et directeur du centre Hygée, le Professeur Franck Chauvin, cité dans un communiqué.

Smokitten, qui se présente comme "le premier jeu vidéo communautaire sur smartphone", permet en outre de faire appel à une communauté (de joueurs ou de proches) en cas de passages à vide.

DOWiNO, fondé fin 2013 par trois trentenaires, est un studio de création basé à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, un ovni dans le secteur. Société coopérative, il produit des jeux dits d'intérêt général comme "A Blind legend", un jeu sans image accessible aux personnes non-voyantes, ou "GlucoZor" pour les enfants diabétiques.

Installés sur le "Pôle pixel" de Villeurbanne, les huit salariés travaillent pour des organisations publiques et privées. Mais ils auto-produisent aussi des jeux grâce au financement participatif, comme pour "Smokitten", jeu payant (4,99 euros) à télécharger sur les plateformes Google Play Store ou Apple Store.