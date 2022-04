Smig, point d'indice, retraites : La CSTP-FO satisfaite

Tahiti, le 17 avril 2022 - Le secrétaire général de la première confédération syndicale de Polynésie, la CSTP-FO, accueille très positivement les annonces d'Édouard Fritch sur la hausse du Smig, du point d'indice des fonctionnaires et des petites pensions de retraites.



Édouard Fritch a annoncé 2,9 point d'augmentation de l'indice du coût de la vie, sur lequel doit être indexée la hausse du Smig au 1er mai. Ce niveau d'augmentation vous convient ?



"Oui. De toutes façons, automatiquement le Smig va augmenter de 2%. Je pense que vus les 2% que nous avons déjà eu au mois de décembre, ça va permettre aux smicards de préserver leur pouvoir d'achat".



Avez-vous des informations sur le niveau de la hausse annoncée du point d'indice pour les fonctionnaires ?



"Non, je n'ai pas d'information sur cette revalorisation pour les fonctionnaires. Il faut savoir que ces fonctionnaires avaient déjà été revalorisés en 2019. C'est bien que l'on puisse relever cet indice. Et c'est normal vu l'augmentation des prix effroyable."



Justement, est-ce que ces deux mesures vont suffire ou est-ce que vous attendez d'autres revalorisations à courte échéance ?



"De toutes façons, suivant notre protocole d'accord, il y a encore une augmentation qui est prévue d'ici la fin de l'année. Je pense que la grève que nous avons faite dernièrement a permis que les plus petits salaires soient préservés. En tous les cas, c'est une bonne chose".



Sur la réforme de la PSG et cette TVA sociale de 1%, votre confédération continue de soutenir cette mesure ?



"On est entièrement satisfait de ce que le gouvernement prend le problème à bras le corps. C'était pas facile de mettre en place ces 1% de taxe, surtout parce qu'on a fait un mélange des genres. On met l'augmentation du coût de la vie sur le dos du Pays, mais non ce n'est pas du tout ça. Ce sont les fameux 'intermédiaires' que certains gros groupes multiplient pour pouvoir augmenter les prix inconsidérément. Le fait de taxer ces intermédiaires à 1% et de l'affecter à la PSG, c'est une excellente chose. Et j'ai remarqué aussi que le président voulait augmenter les retraités. Je pense que c'est une excellente chose pour le pouvoir d'achat de ces personnes là. Ce sont des gens qui dépensent sur le territoire. Ça va permettre de relancer l'économie. C'est très bien."



C'est donc un discours satisfaisant ?



"Oui, en tous les cas pour nous c'est satisfaisant. Mais après, vous savez, les discours des politiques il faut ensuite les voir venir. Mais jusqu'à présent ça a l'air de tenir debout. Une seule chose que je regrette et qu'il a peut-être un peu oublié. On a beaucoup cherché de recettes. Mais il faut aussi chercher beaucoup d'économies, surtout dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup d'économies à faire."