Slam et percussions à la Nuit de la lecture

18h-19h30

- Les meilleures histoires sonores de Coco la conteuse (enfants)

- "Perceptions, bruit et silence dans la langue tahitienne", conférence de Jacques Vernaudon, maître de conférences en sciences du langage à l’UPF

- Démonstrations et initiations au vivo et au pū avec Hereiti Vairaaroa

- Session de slam/guitare par les étudiants de Parcours adaptés de l’UPF

- Jeu de "la danse des costumes" animé par l’association des amis du Musée de Tahiti et des îles



20 h-22h

- Rythmes et danses marquisiennes par le groupe Kakaia, étudiants marquisiens de l’UPF

- Beatbox par l’artiste Malatexta

- Battle de rythmes, percussions et beatbox, improvisations



18h-22h (toute la soirée)

Coin lecture et dodo, rencontres et ventes avec les éditeurs et auteurs du fenua, sélection d’ouvrages et de films et installation artistique vidéo mapping par la start-up Te Araiti