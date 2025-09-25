

Six nouveaux juges consulaires élus pour 4 ans

Tahiti, le 9 octobre 2025 - Les six nouveaux commerçants qui siègeront les quatre prochaines années en tant que juges consulaires, aux côtés d'un magistrat du tribunal mixte de commerce de Papeete, ont été élus par leurs pairs ce jeudi. Sur les 33 833 chefs d'entreprise, commerçants et patentés appelés aux urnes, 446 votants (434 suffrages exprimés) se sont déplacés au haut-commissariat tout au long de cette journée.



Ils étaient onze candidats à remplir les conditions requises pour être élus en tant que juges consulaires du tribunal mixte de commerce de Papeete pour cette nouvelle mandature 2025-2029. Six ont donc été choisis par leurs pairs pour remplir ces fonctions à l'issue de l'élection qui s'est déroulée ce jeudi, de 8 à 16 heures, au haut-commissariat de la République. Mahera Arakino, Jean-François Goyheneix, Vaea Barbot-Tracqui, Julien Torregrossa, Thierry Trouillet et Letezia Heimana Ah-Sam Fiori ont été élus (Richard Bailey et Valérie Haumana Poirson ont été désignés remplaçants). Ils viennent ainsi remplacer Kelly Asin- Moux, Heimana Fiori, Jean-François Goyheneix, Joël Jegou, Julien Torregrossa et Vaea Tracqui.



Durant leur mandature, soit depuis 2021, ces derniers ont siégé à 160 audiences, rendu 2 000 jugements et signé 1 600 ordonnances. Il faut savoir que ces affaires jugées par le tribunal mixte de commerce de Papeete concernent, chaque année, des centaines d’entreprises polynésiennes et représentent un enjeu financier considérable (2,5 milliards de créances irrécouvrables).



Rappelons que le juge consulaire est élu pour quatre ans et remplit sa mission bénévolement au sein du tribunal mixte de commerce. Son rôle consiste à statuer sur des litiges commerciaux en indépendance et impartialité. Son activité est partagée entre l’analyse des dossiers, la tenue des audiences et des délibérés et la rédaction des jugements.

Rédigé par La rédaction le Jeudi 9 Octobre 2025 à 18:44




