

Six nouveaux cas de leptospirose

Tahiti, le 9 mars 2026. Six cas de leptospirose ont été notifiés par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass). Parmi les cas investigués, quatre ont nécessité une hospitalisation, dont deux en réanimation. Pour rappel : un décès est survenu en début d’année.



La leptospirose est une maladie transmise lors du contact d’une peau lésée ou abîmée avec de l’eau ou de la boue contaminées. Les cas rapportaient fréquemment la présence d’une plaie cutanée et une exposition récente à des environnements humides, susceptibles d’être contaminés par l’urine d’animaux tels que les rats ou les cochons.

Parmi ces six nouveaux cas, un est rapporté aux Australes, un autre aux Raromatai et quatre dans les îles du Vent.



La maladie débute par des signes qui ressemblent à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, parfois associés à des troubles digestifs.

Un traitement antibiotique précoce, prescrit par un médecin, permet le plus souvent d’éviter l’apparition de complications graves.



L’Arass rappelle les mesures de prévention : protéger toute plaie, porter des chaussures fermées et éviter les eaux potentiellement contaminées.

