Six nations: la France conserve la tête

Paris, France | AFP | dimanche 14/02/2021 - Huit jours après ses débuts convaincants en Italie, le XV de France a enchaîné avec un succès en Irlande (15-13), son premier à Dublin depuis dix ans, pour conserver la tête du classement du Tournoi des six nations.



"Il y avait une bataille vraiment féroce et je crois qu'on est vraiment très heureux pour ce groupe et pour nos supporters. C'est l'état d'esprit qui nous permet de gagner ce match. Ça a été très très rude sur tous les contacts", a résumé le capitaine français Charles Ollivon, auteur du premier des deux essais des siens.



Les Français ont gagné certes, mais l'absence de bonus en Irlande permet au pays de Galles de revenir à leur hauteur avec neuf points. Les Bleus restent cependant devant grâce à un meilleur goal average général lié au carton réalisé à Rome en ouverture (50-10).



Le XV du Poireau a lui fait chuter l'Ecosse (25-24) samedi à Murrayfield, et ce avec le bonus permis grâce à un doublé de la pépite Louis Rees-Zammit. Le XV du Chardon avait créé la sensation lors de la première journée en s'imposant sur les terres de l'Angleterre (11-6), tenante du titre.



L'Angleterre qui a réenclenché la marche avant en disposant de l'Italie (41-18), l'équipe la plus faible du Tournoi, à Twickenham. Mais sans produire une prestation de haute volée.



Le Tournoi va faire relâche pendant deux semaines. Prochains rendez-vous lors du week-end des 27 et 28 février avec un alléchant pays de Galles - Angleterre à Cardiff. L'Irlande, qui n'a toujours pas gagné, se rendra en Italie et la France recevra l'Ecosse.