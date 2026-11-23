

Six décès liés à la grippe

Tahiti le 23 novembre 2026. La grippe a emporté 6 personnes depuis le début de sa circulation au Fenua.





Selon le dernier bulletin de veille sanitaire mis à jour par l’Arass, du lundi 9 au dimanche 15 novembre, une augmentation du nombre de cas confirmés de grippe et des hospitalisations (56 dont 7 en réanimation) a été observée. Deux décès sont également rapportés, portant le nombre de personnes décédées de la grippe à 6 en cette fin d’année. La majorité des cas sont de type A.



La campagne de vaccination contre la grippe est en cours. Le vaccin est disponible en pharmacie et dans les structures de la DS, avec une prise en charge pour les personnes éligibles. La vaccination contre la grippe et la COVID-19 est fortement recommandée pour les personnes cibles.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 23 Novembre 2026 à 11:01 | Lu 449 fois



