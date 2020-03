Six cas de coronavirus en Polynésie

Tahiti, le 18 mars 2020 - Trois nouveaux cas d'infection au coronavirus Covid-19 en Polynésie française ont officiellement été confirmés mercredi par le Pays. La situation est jugée grave. Le territoire se ferme à tout visiteur non-résident et restreint son trafic inter-insulaire.



Une femme, installée à Moorea, tout juste revenue la semaine dernière d'un séjour en France, un homme résident à Tahiti, revenu d'un séjour aux Etats-Unis, et un touriste testé positif mercredi après-midi ont été diagnostiqués porteurs du coronavirus Covid-19, confirment mercredi l'Etat et le Pays.



La Polynésie française compte dorénavant six cas officiellement identifiés, dont cinq “importés”, pour 145 dépistages effectués. Le dernier cas dépisté (le touriste) a été hospitalisé, ce qui porte à deux le nombre de patients pris en charge par le CHPF. “Il faut à tout prix éviter à partir de maintenant l'apparition de nouveaux cas importés”, a martelé le haut-commissaire Dominique Sorain, mercredi en fin de matinée, lors du point presse organisé en urgence conjointement avec le président Edouard Fritch. La confirmation de ces nouveaux cas en Polynésie française pousse les autorités à renforcer le train de mesures de protection déjà relevé en début de semaine. (Voir ci-dessous).



“Eviter la catastrophe”



Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, avait prévenu mardi : même si le virus semble ne pas circuler, “il est probablement présent. Il ne faut pas se faire d’illusion”. La sécurité sanitaire des Polynésiens tient aujourd'hui en grande partie à la bonne marche de la “stratégie d’enlisement” mise en œuvre depuis cette semaine pour faire obstacle à la propagation dans la collectivité du Covid-19 et éviter l’engorgement des structures de santé, alors que statistiquement 15% des cas de coronavirus sont sévères et nécessitent une hospitalisation, souvent avec assistance respiratoire.



Un appel est lancé à la discipline et au civisme de tout un chacun. “Aujourd’hui, le coronavirus est une réalité sur notre territoire”, a insisté le président Fritch. “Il nous faut impérativement et rapidement changer nos habitudes. (...) Évitons les contacts. Limitons nos déplacements au strict nécessaire. Soyons des citoyens responsables pour empêcher le virus de se propager chez nous. C’est ensemble que nous protègerons notre pays. Et je suis convaincu que c’est ensemble que nous éviterons la catastrophe”.