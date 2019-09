Six ans ferme pour des agressions sexuelles sur une enfant de 6 ans

Face à un auditoire consterné, le vieil homme a assuré que l’enfant l’avait “provoqué” et qu’il était “tombé” dans son “piège” . Interrogé sur les faits graves et sordides qui lui étaient reprochés, l’individu a concédé des “erreurs” .



Tel que l’a expliqué l’avocate de la partie civile lors de sa plaidoirie, Me Bambridge, la famille et la victime ont accepté que l’affaire soit jugée devant le tribunal correctionnel et non devant les assises afin que la jeune fille n’ait pas à affronter les déclarations indignes et persistantes de son bourreau. Traumatisée, la victime reste très marquée, elle est “inhibée” , n’a ni “vie sociale” , ni “ami” et n’aura jamais une vie d’adolescente “normale” .



Même constat pour le procureur de la République qui a requis cinq ans de prison ferme en s’indignant de l’axe de défense choisi par le prévenu : “Dire que l’on est aguiché par une enfant de six ans, c’est très éprouvant à entendre pour tout le monde !”



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le septuagénaire à six ans de prison ferme. Il encourait dix ans.