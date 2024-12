Situation toujours très difficile à Mayotte, où l'aide arrive et la vie reprend

Mamoudzou, France | AFP | mercredi 18/12/2024 -La vie reprend tant bien que mal mercredi à Mayotte, qui sort d'une première nuit sous couvre-feu, mis en place pour assurer la sécurité et éviter les pillages après le passage meurtrier du cyclone Chido dans l'archipel, où Emmanuel Macron est attendu jeudi.



Selon des chiffres officiels provisoires, le cyclone a fait 22 morts et 1.373 blessés, même si les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd dans le département le plus pauvre de France, où les secours s'activent quatre jours après la catastrophe naturelle.



Sur l'archipel au paysage défiguré, les habitants des quartiers précaires du chef-lieu Mamoudzou tentent mercredi avec les moyens du bord de bricoler ce qui peut l'être, en martelant la tôle ou en posant un toit de fortune sur leurs habitations soufflées par le vent.



Plus loin, les bulldozers s'activent pour remettre en état l'héliport du centre hospitalier de Mayotte (CHM), durement touché mais qui continue de fonctionner.



"Petit à petit, on réintègre des services à mesure qu'on arrive à les nettoyer", explique à l'AFP le directeur du CHM, Jean-Mathieu Defour.



Pour pallier à l'urgence, plus de 100 tonnes d'eau et de nourriture doivent être distribuées dans la journée, a assuré mercredi le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau.



- "Millions de litres d'eau" -



"On passe à la phase massive du soutien à Mayotte", a déclaré Patrice Latron, le préfet de La Réunion, île d'où les autorités ont lancé mercredi un "pont maritime civil" qui va démarrer dans la nuit avec le départ de quelque 200 conteneurs attendus dimanche sur l'archipel meurtri.



Parmi ce chargement, "88 conteneurs d'eau", ce qui représente "des millions de litres d'eau", alors qu'émergent les craintes de pénuries.



Le cyclone Chido, le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans, a ravagé le territoire de l'océan Indien, où environ un tiers de la population vit dans de l'habitat précaire, totalement détruit.



Les cyclones se développent habituellement dans l'océan Indien de novembre à mars. Cette année, les eaux de surface étaient proches de 30°C dans la zone, ce qui fournit plus d'énergie aux tempêtes, un phénomène lié au réchauffement climatique observé également cet automne dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique.



A Mayotte, un hôpital de campagne avec une centaine de lits médicalisés sera mis sur pied "d'ici la fin de la semaine" ou "le début de la semaine prochaine" pour "soulager" le CHM, a par ailleurs annoncé François-Noël Buffet, ministre démissionnaire des Outre-mers.



- Macron puis Bayrou -



Le président Emmanuel Macron, qui a promis lundi de décréter un "deuil national", est attendu sur place jeudi. Son nouveau Premier ministre François Bayrou, critiqué pour avoir privilégié le conseil municipal de Pau lundi en pleine crise mahoraise, s'y rendra une fois son gouvernement formé.



"Je n'ai jamais vu sur le sol national une catastrophe de cette ampleur. Je pense aux enfants qui ont vu leur maison soufflée, dont les écoles ont été quasiment toutes détruites", a-t-il réagi mardi soir.



Outre la question de la reconstruction, l'établissement d'un bilan humain est l'une des priorités des autorités.



Bruno Retailleau a "donné instruction" de dépêcher des gendarmes sur le terrain pour établir ce décompte macabre, rendu d'autant plus délicat que l'archipel voisin des Comores est une terre de forte tradition musulmane: selon les rites de l'islam, les défunts doivent être enterrés au plus vite.



Plus de 100.000 habitants, notamment des immigrés en situation irrégulière venant des Comores, vivent dans l'habitat précaire mahorais.



Bruno Retailleau a redit mercredi son intention de légiférer contre l'immigration clandestine. "On a laissé les Mahorais seuls devant leur malheur, avec cette immigration qui est totalement incontrôlée", a-t-il déploré.



Avant de promettre d'être "beaucoup plus dur avec les Comores" qui, selon lui, "poussent des populations vers Mayotte pour susciter une forme d'occupation clandestine".



- Reconstruction -



Pour éviter les pillages, un couvre-feu a été instauré depuis mardi soir de 22H00 à 04H00. Quelque 2.000 membres des forces de l'ordre sont ou vont être mobilisées.



Il faut pouvoir "assurer l'ordre public pour ne pas ajouter du désordre au désordre", a également déclaré Bruno Retailleau, regrettant que deux gendarmes aient été "blessés par des projectiles cette nuit".



Autre priorité: assurer les besoins vitaux en eau et en nourriture.



L'alimentation en eau "fonctionne à 50%" a précisé mercredi François-Noël Buffet, mais elle présente un risque de "mauvaise qualité". L'électricité, elle, n'est que "partiellement remise en route".



La situation est plus favorable sur les routes, désormais "déblayées" sauf dans le nord de la Grande-Terre, qui devait l'être mercredi, selon M. Buffet.



Des tentes et des bâches sont aussi attendues pour rétablir des habitats balayés par des vents qui ont atteint plus de 220 km/h.



Un délégué interministériel va être nommé spécifiquement pour "anticiper la phase de reconstruction", a assuré Bruno Retailleau.



Matignon a aussi annoncé que les dons jusqu'à 1.000 euros pour Mayotte ouvriraient le droit à une réduction d'impôt égale à 75% du montant versé jusqu'en mai, contre généralement 66% en temps normal.

le Mercredi 18 Décembre 2024 à 05:38 | Lu 113 fois