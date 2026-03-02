

Simplicio Lissant largement réélu à Punaauia

Tahiti, le 15 mars 2026 – C’est ce qu’on appelle une victoire sans appel. Avec plus de 66 % des voix, Simplicio Lissant l'l’emporte largement face à ses adversaires et est réélu dès le premier tour à Punaauia.





Les habitants de Punaauia ont fait leur choix. Celui de continuer les six prochaines années avec le maire sortant, Simplicio Lissant. À la tête de la liste Te Hotu Rau no Punaauia, Simplicio Lissant devance très nettement ses concurrents. La liste A here ia Punaauia, conduite par Kahea Vii, recueille 18,77 % des voix, tandis que la liste Hoē Māa Ānani, soutenue par le Tavini et menée par Vetea i te rai Araipu, obtient 14,94 % des suffrages exprimés.



Cette large avance permet au tāvana sortant d’être reconduit dès le premier tour, confirmant l’ancrage de son équipe à la tête de la commune. Une victoire qui s’inscrit dans la continuité du précédent scrutin municipal, remporté également au premier tour en 2020 avec un score déjà très élevé.



Durant la campagne, Simplicio Lissant s’était dit “très serein”, mettant en avant le bilan de son équipe municipale et les projets engagés dans plusieurs quartiers de la commune, du PK18 à Vaitavere. Parmi les dossiers évoqués : le développement des infrastructures communales, la modernisation du réseau d’eau, ou encore la réalisation de nouveaux équipements culturels et économiques.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Dimanche 15 Mars 2026 à 22:10 | Lu 223 fois



