Shell domine la première étape de la Hawaiki Nui Va'a 2022

Tahiti, le 26 octobre 2022 – Tenante du titre, l'équipe de Shell Va'a s'est imposée mercredi midi en près de 4 heures, 10 minutes et 18 secondes (temps provisoire à confirmer) sur la première étape de la Hawaiki Nui entre Huahine et Raiatea. L'équipe de David Tepava devance Air Tahiti et Paddling Connexion.



En deuxième position, longtemps à la lutte avec Shell Va'a avant de décrocher, Air Tahiti se positionne à 3 minutes du leader. Paddling Connection est troisième à 3 minutes et 43 secondes du leader.



Plus d'informations, images et réactions à venir…