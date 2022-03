Shell Va'a une nouvelle fois intouchable au Marathon Polynésie la 1ère

Tahiti, le 26 mars 2022 – Une nouvelle démonstration de Shell Va'a, ce samedi, pour la 31e édition du Marathon Polynésie la 1ère Tahiti Kdo Va'a. David Tepava et ses hommes ont survolé les deux étapes de la course, entre le parc Vairai et la plage de Temae, bouclant le parcours de 46 km en peu plus de trois heures et demi. Au classement général les Shelliens ont devancé le Team OPT et Pirae Va'a. Chez les dames cette édition du marathon a été dominée par Ihilani Va'a.



Ils étaient attendus et ils ont de nouveau répondu présents. L'équipage de Shell Va'a, emmené par son pēperu et entraineur, David Tepava, a démontré une nouvelle fois sa supériorité sur le monde du va'a, ce samedi, lors de la 31e édition du Marathon Polynésie la 1ère Kdo Va'a. Les jaunes de Fare Ute ont survolé les deux étapes de la course, le traditionnel aller-retour entre le parc Vairai et la plage de Temae (46 km), en un peu plus de trois heure et demi et ne laissant le choix aux autres équipages que de se battre pour des places d'honneur.



Ainsi au classement général, le Team OPT a décroché la deuxième place, à trois minutes des Shelliens, et Pirae Va'a a complété le podium de cette édition. Avec une casse sur son balancier lors de la première étape, le Team Air Tahiti Va'a ne pointe qu'à la sixième place du général à près de dix minutes du vainqueur.

Record de participation Pour cette 31e édition l'association Polynésie la 1ère, présidée par Aiata Tarahu, a enregistré un record de participation avec 98 va'a, toute catégorie confondu, sur la ligne de départ du parc Vairai. Shell Va'a et les équipages du top 20 ont été lâchés sur les coups de 7h15 dans des conditions météorologiques optimales, avec un soleil encore voilé et un vent quasiment nul. Dès les premiers coups de rame, David Tepava et ses hommes ont tenu à marquer les esprits de leurs rivaux. Déjà bien calé sur leur huti pa'ari, Shell Va'a prenait déjà les commandes de la course à la sortie de la passe de Taapuna. Derrière les jaunes de Fare Ute, le Team Air Tahiti Va'a, propulsé notamment par Kyle Taraufau et Hotuiterai Poroi, était à la bagarre avec les autres outsiders comme le Team OPT, Hinaraurea et Pirae Va'a.



Un groupe qui ne réussira jamais à revenir sur la tête. Dans le chenal entre Tahiti et Moorea, avec une houle d'est-nord-est très timidi, Shell Va'a allait irrémédiablement creuser l'écart sur ses adversaires. La pirogue jaune, propulsée par Ritchy Labbeyi, Charles Teinauri, Taaroa Dubois, Taputea Tehetia, Brice Punuataahitua et David Tepava, s'est littéralement envolée vers la plage de Temae et bouclait ainsi la première étape en 1h39'17.



Derrière on s'est battu pour les places d'honneur et pour réduire au maximum les écarts sur le leader. Une bataille à laquelle n'a pas pu se mêler Air Tahiti avec un ama endommagé. "On était bien parti et puis d'un coup on a senti que l'on n'avançait plus. On s'est rendu compte alors que notre balancier était cassé. On l'a changé pendant la course mais après c'était fini pour aller jouer la gagne", a indiqué, dépité, Kyle Taraufau. Une brèche dans laquelle s'est engouffrée Hinaraurea. L'équipage de Raiatea qui pouvait compter sur des renforts de choix comme Manatea Bopp-Dupont et Lono Teururai, s'est donc offert la deuxième place de l'étape à plus d'une minute de Shell Va'a. Le Team OPT a de son côté fait la différence face à Pirae Va'a pour arracher la troisième place à Temae.

"Shell Va'a c'est une famille et c'est ce qui fait notre force" Sur le tronçon retour vers le parc Vairai, Shell Va'a décidait d'aligner une toute nouvelle formation. Sly Ly Sao au poste de fa'ahoro, Erimereta Tautu, au poste 2, Raihere Tevaeari et Narai Atger au poste de moteurs, le jeune espoir Tauhere Pirato, au poste 5, et le très fiable Iorama Teahu à la barre. Si les jaunes ont été embêtés sur les premières mètres de l'étape par le Team OPT et par un équipage de Bora Bora, ils ont ensuite déroulé une fois la passe de Vaiare franchie. La deuxième formation de l'équipage de Fare Ute, à l'image de leur camarade de la première étape, a assommé la course dans la traversée du chenal avant de franchir la ligne d'arrivée au parc Vairai en un peu moins de heures (1h56'57), pour un temps cumulé de 3h36'14. "Les gars ont fait beaucoup de sacrifices ces deux derniers mois. Il n'y pas de secret le travail paie toujours", a souligné David Tepava, plus que satisfait de la performance de ses rameurs. "C'est un tout un groupe qui s'entraine et travaille ensemble. Shell Va'a aujourd'hui c'est plus qu'une équipe. C'est un famille et c'est ce qui fait notre force."



Derrière les intouchables Shelliens, le Team OPT a assuré sa deuxième au place au général en s'offrant la deuxième place de la deuxième étape à plus d'une minute des vainqueurs. L'équipage de Hinaraurea, qui avait une place sur le podium, s'est de son côté complètement raté sur le retour vers Vairai et ne s'est classé que 9e de l'étape, laissant donc la troisième place du général à Pirae Va'a. Le Team Air Tahiti Va'a, troisième lors de la remontée à Vairai, termine sixième au classement général du top 20.

Un doublé pour Ihilani chez les dames, Mataiea Va'a s'offre le top 40 et Nunue patron des vétérans Dans les autres catégories, on a assisté également à de belles empoignades. Chez les dames, Vaimiti Maoni et ses coéquipières de Ihilani Va'a ont détrôné l'ogre Teva. Les rameuses de Pirae l'ont fait avec la manière en remportant les deux étapes et en repoussant l'équipage de la côte ouest à dix minutes au général. Comble du bonheur pour Ihilani, qui place deux équipages aux deux premières place de la course.



Dans le top 40, la lutte a également été acharnée et vu la victoire de Mataiea Va'a, barrée par Rete Ebb. Au général Mataiea a devancé EDT Va'a et Enviropol Va'a. Chez les vétérans, l'équipage de Nunue Va'a l'a emporté. Et en mixte, l'équipage des Tuamotu, Tiputa Va'a, a été le meilleur sur cette édition du Marathon Polynésie la 1ère.

Tous les classements



Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 26 Mars 2022 à 15:29 | Lu 566 fois