Shell Va'a partage ses rameurs entre le Super 'Aito et le "Paquet Save Va'a"

Tahiti, le 31 août 2023 - Le fondateur et président de Shell Va'a, Albert Moux, et son entraîneur, David Tepava, ont affirmé ce jeudi que quatre de leurs rameurs, dont Brice Punuataahitua, vainqueur du Te 'Aito en juin, seront bien au départ samedi, à Papeari, du Super 'Aito. Néanmoins huit autres Shelliens s'aligneront aux côtés des “frondeurs” à la pointe Vénus. “On veut rester neutre même si des deux côtés tout n'est pas très clair dans cette histoire”, indique le dirigeant.



Le Super 'Aito continue de faire couler beaucoup d'encre avant même le départ de la course programmée ce samedi à Papeari. Après le mécontentement exprimé par les “frondeurs” sur l'organisation de la mythique course de va'a hō'ē, c'était au tour d'Albert Moux, président de Shell Va'a, et de son entraîneur, David Tepava, de réagir ce jeudi. Et ces derniers ont décidé de ne prendre parti pour personne et de diviser leurs rameurs entre Papeari et la pointe Vénus, où se tiendra le rassemblement des frondeurs baptisé, “Paquet Save Va'a”. “On veut rester neutre même si des deux côtés – de l'organisation du Super 'Aito et des frondeurs –, tout n'est pas très clair dans cette histoire. Il y a aujourd'hui trop d’intérêts et d'argent”, indique Albert Moux.



Un choix plutôt étonnant du président de Shell Va'a et de son coach/barreur qui n'entretiennent pas les meilleures relations du monde avec Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata, leaders de la fronde. “C'est bien que cette course se tienne à Mahina sur le tracé historique du Te 'Aito. On partage nos rameurs entre Papeari et la pointe Vénus et on verra”, a commenté le dirigeant.

Du beau monde à la pointe Vénus David Tepava a affirmé que quatre de ses protégés s'aligneront samedi à Teva i Uta pour prendre le départ du Super 'Aito, organisé par la société Te 'Aito Events, dirigée par Reynald Temarii. Parmi les quatre Shelliens présents à Papeari, on retrouvera notamment Brice Punuataahitua, vainqueur de son premier Te 'Aito en juin et forcément grand favori ce week-end pour signer le doublé. Punuataahitua sera accompagné de Charles Teinauri, Raihere Tevearai et du vainqueur du Te 'Aito Taure'a (junior), Keoni Sulpice. “Actuellement dans mon groupe de rameurs, ce sont ceux qui ont le plus de chance de remporter le Super 'Aito”, explique le pēperu aux huit victoires à la Hawaiki Nui Va'a.



Quatre Shelliens donc à Papeari et huit à la pointe Vénus pour prendre part au Paquet Save Va'a. On retrouvera ainsi Ritchy Labbeyi, Iorama Teahu, Sly Ly Sao, Erimereta Tautu, Tauhere Pirato, Taputea Tehetia, Damas Ami et Narai Atger, troisième du Te 'Aito en 2022. “Ce sera l'occasion pour eux de se battre dans ce paquet”, ajoute le coach/barreur.



Et à Mahina samedi, il y aura en effet du beau monde à la bagarre. Aux côtés des huit Shelliens, les leaders de la fronde, Kevin Céran-Jérusalémy, et son rival de Bora Bora, Steeve Teihotaata, seront évidemment de la partie. Avec eux d'autres cadors du V1 comme Tutearii Hoatua, Hititua Taerea, Rete Ebb, Manutea Millon, Hotuiterai Poroi, Kyle Taraufau, Kevin Kouider ou encore Terearii Hamblin seront aussi sur la ligne de départ dans la baie de Matavai. Et à Papeari, on devrait se retrouver avec une édition 2023 du Super 'Aito sans saveur.

FOCUS : Aucune sanction de la FTVAA contre les frondeurs Devant le boycott du Super 'Aito, le président du Te 'Aito Events, Reynald Temarii, a réagi mercredi soir sur le plateau de nos confrères de TNTV en indiquant que tous les rameurs qui participeront à la course organisée à Mahina seront sanctionnés par la fédération tahitienne de va'a (FTVAA). “Le conseil fédéral de la FTVAA n'a pas validé l'organisation de leur course samedi. Autrement dit, tous les licenciés qui vont faire cette course risquent d'être confrontés à des sanctions”, a déclaré Reynald Temarii.



Du côté de la FTVAA et de son vice-président délégué, Alfred Mata, on expliquait jeudi que la course organisée à la pointe Vénus n'avait en effet pas été validée par le conseil fédéral. Néanmoins l'intéressé précise qu'aucune sanction ne sera prise contre les rameurs frondeurs du Super 'Aito. “Ils ont le droit de se rassembler et de faire une course comme s'ils étaient à l'entraînement. Mais dans leur communication, ils ne doivent absolument pas parler de course et de prize money”, indique Alfred Mata. Mais sur les réseaux sociaux, les frondeurs avaient prévu des récompenses financières pour leur événement. Conscient de ce flou artistique, Kevin Céran-Jérusalémy a précisé mercredi auprès de nos confrères de TNTV, “qu'au départ, ce n'était pas censé être une course, mais plus une journée de rassemblement pour les rameurs, le temps de faire bouger les choses”.

