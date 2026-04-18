

Shell Va’a fait le doublé et remporte la Coupe de l’environnement

Tahiti, le 26 avril 2026 - Samedi matin, au parc Aorai Tini Hau de Pirae, avait lieu la traditionnelle Coupe de l’environnement, course de V6 en semi-marathon organisée par Enviropol Va’a. Pour cette 18e édition, 89 équipages étaient présents. Dans la catégorie seniors, c’est Shell Va’a qui signe un doublé sur les 22 km du parcours en 1 h 24’ 09’’. Chez les femmes, Ihilani Va’a conserve également son titre.



C’était encore un beau week-end pour le va’a polynésien. Pendant que certains étaient partis en solo sur le mémorial dédié au regretté Kevin Kouider à Bora Bora, les spécialistes du V6 s’étaient donné rendez-vous en mémoire d’un autre rameur disparu, Daniel Holman. “Daniel était un collègue parti trop tôt, mais avant tout un ami, et c’est toujours important de se retrouver autour de cet événement qui lui rend hommage, lui qui était un amoureux de ce sport.” Pour Benoît Sylvestre, directeur général d’Enviropol et fondateur du Team Va’a, le plaisir de rassembler la communauté du va’a est bien sûr l’essentiel de cet événement. “C’est une belle fête dont le but est de réunir les amoureux du va’a. Aujourd’hui, la mission est remplie, car on voit des sourires et le plaisir que chacun a d’être là.”



Une réussite puisque 25 va’a de plus que lors de la précédente édition étaient présents sur le plan d’eau pour s’affronter sur les deux parcours proposés : un de 16 km, qui partait de la plage de Taaone pour aller jusqu’à la pointe Vénus et revenir, et un de 22 km, qui poussait jusqu’au motu Martin. Il y en avait pour tout le monde et les conditions climatiques ont permis une course rapide, malgré un plan d’eau plat, en manque de surf, qui a obligé les rameurs et rameuses à déployer toute leur énergie pour tenter de franchir la ligne d’arrivée en tête.



Pour les huit catégories présentes, l’objectif était de figurer à la meilleure place, mais surtout de participer à une compétition pour continuer de travailler et de progresser. C’est le cas de la team Bora Bora chez les femmes, qui est venue ce samedi matin pour accumuler du temps de rame et prendre de l’expérience en compétition. “Nous sommes ravies d’être là, car c’est important pour nous de ramer en compétition et nous n’avons pas toujours l’occasion de le faire. Il n’y a qu’en participant à ce genre de course que nous pourrons progresser. Nous avons une de nos rameuses dont c’est la première course, c’est une véritable chance pour elle de pouvoir participer à cet événement, et c’est grâce à l’organisation, qui nous a mis à disposition un va’a, que nous avons pu venir”, expliquait Maria Taruoura. Une équipe de Bora qui termine sur la deuxième marche du podium derrière Ihilani Va’a et devant trois autres équipes féminines. Une catégorie bien représentée grâce à la flexibilité des organisateurs : “Merci à eux, car au départ, il fallait être six équipes féminines, mais malgré cette règle, ils nous ont permis de participer alors que nous n’étions que cinq teams. C’est vraiment très gentil de leur part”, confiait la rameuse.



Shell Va’a domine et s’impose



Avec les équipes mixtes et les cadets, le parcours de 16 km a été rapide puisque Ihilani Va’a s’est imposé en 1 h 14’ 20’’, soit un quart d’heure de moins que l’année dernière. Sur la course de 22 km, la vitesse était aussi au rendez-vous. Vainqueur l’année dernière en 1 h 29’ 39’’, Shell Va’a a pulvérisé son temps puisque les rameurs ont franchi la ligne d’arrivée en 1 h 24’ 09’’. Ils réalisent même un doublé, avec l’équipe 2 qui se place juste derrière l’équipe 1 en 1 h 24’ 36’’.



“C’était important pour nous de venir sur ce genre de course, ça permet de faire travailler plus de rameurs. En inscrivant ces deux formations, on savait que cela nous permettrait de travailler nos lacunes, car les grosses échéances vont arriver et on veut être prêts.” Pour David Tepava, le coach de l’équipe au coquillage, ramer ensemble sur ces courses permet de créer un collectif, surtout que des nouveaux ont intégré le groupe. “On a intégré cette année Keith Vernaudon. Donc il est important pour lui et pour les autres de ramer le plus souvent ensemble. On travaille avec un groupe jeune et il était important d’y mettre un peu d’expérience. On sent que l’équipe 1 est déjà bien en place, mais j’ai vu aujourd’hui une équipe 2 qui progresse et qui a un fort potentiel. La saison est longue, surtout que cette année, nous allons participer aux championnats du monde à Singapour, plus les courses traditionnelles comme la Molokai et bien sûr la Hawaiki Nui. Donc nous avons besoin de tout le monde, et quand je vois le travail que fournissent les boys, c’est très encourageant pour la suite.”



Troisièmes de la course en 1 h 25’ 02’’, les rameurs d’Enviropol ont fait honneur à leur club et à leurs dirigeants. Après un bel affrontement avec l’équipe 2 de Shell, ils ont lâché sur le retour mais peuvent être fiers de leur performance.



Ce mémorial a, une fois encore, ravi tous ses participants et continuera de faire briller la mémoire de Daniel Holman au fil du temps.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 26 Avril 2026 à 16:06 | Lu 219 fois



